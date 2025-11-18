Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

UFMG aponta maior chance de empate entre Remo e Goiás na rodada decisiva da Série B

Levantamento aponta 45,49% de probabilidade de igualdade; Leão tem 25% de chance de vitória e segue vivo, mas depende de combinação de resultados para subir

Iury Costa
fonte

última rodada será decisiva para o time azulino. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo entra em campo neste domingo (23), no Mangueirão, para disputar a partida mais importante da temporada. O Leão enfrenta o Goiás pela 38ª rodada da Série B e, para manter vivo o sonho do acesso, precisa vencer o adversário e torcer por resultados favoráveis nos jogos de Chapecoense e Criciúma.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o confronto aponta maior tendência de equilíbrio. O empate aparece como o resultado mais provável, com 45,49% de chances. Já a vitória azulina tem 25,05%, índice inferior ao do Goiás, que aparece com 29,46%.

VEJA MAIS

image Torcida do Remo esgota ingressos da arquibancada do lado A para o jogo contra o Goiás-GO
Jogo ocorre no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão

image Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento
Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso

A última rodada alterou diretamente o cenário da disputa. Com a derrota para o Avaí e o triunfo do Goiás, as equipes praticamente trocaram de posição na tabela. O Remo caiu do 3º para o 6º lugar e viu suas chances de acesso diminuírem para 18%, de acordo com o mesmo levantamento da UFMG.

Além de estar atrás dos concorrentes diretos, o Leão é o time com menos vitórias entre os candidatos ao G-4, o que amplia a dependência por uma combinação de resultados na rodada final.

Remo e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h30, no Mangueirão. A “decisão” da Segundona terá transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b

goiás

esportes

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda