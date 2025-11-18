UFMG aponta maior chance de empate entre Remo e Goiás na rodada decisiva da Série B Levantamento aponta 45,49% de probabilidade de igualdade; Leão tem 25% de chance de vitória e segue vivo, mas depende de combinação de resultados para subir Iury Costa 18.11.25 16h38 última rodada será decisiva para o time azulino. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo entra em campo neste domingo (23), no Mangueirão, para disputar a partida mais importante da temporada. O Leão enfrenta o Goiás pela 38ª rodada da Série B e, para manter vivo o sonho do acesso, precisa vencer o adversário e torcer por resultados favoráveis nos jogos de Chapecoense e Criciúma. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o confronto aponta maior tendência de equilíbrio. O empate aparece como o resultado mais provável, com 45,49% de chances. Já a vitória azulina tem 25,05%, índice inferior ao do Goiás, que aparece com 29,46%. VEJA MAIS Torcida do Remo esgota ingressos da arquibancada do lado A para o jogo contra o Goiás-GO Jogo ocorre no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso A última rodada alterou diretamente o cenário da disputa. Com a derrota para o Avaí e o triunfo do Goiás, as equipes praticamente trocaram de posição na tabela. O Remo caiu do 3º para o 6º lugar e viu suas chances de acesso diminuírem para 18%, de acordo com o mesmo levantamento da UFMG. Além de estar atrás dos concorrentes diretos, o Leão é o time com menos vitórias entre os candidatos ao G-4, o que amplia a dependência por uma combinação de resultados na rodada final. Remo e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h30, no Mangueirão. A “decisão” da Segundona terá transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b goiás esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19