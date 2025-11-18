UFMG aponta maior chance de empate entre Remo e Goiás na rodada decisiva da Série B

O Clube do Remo entra em campo neste domingo (23), no Mangueirão, para disputar a partida mais importante da temporada. O Leão enfrenta o Goiás pela 38ª rodada da Série B e, para manter vivo o sonho do acesso, precisa vencer o adversário e torcer por resultados favoráveis nos jogos de Chapecoense e Criciúma.

Segundo o projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o confronto aponta maior tendência de equilíbrio. O empate aparece como o resultado mais provável, com 45,49% de chances. Já a vitória azulina tem 25,05%, índice inferior ao do Goiás, que aparece com 29,46%.

A última rodada alterou diretamente o cenário da disputa. Com a derrota para o Avaí e o triunfo do Goiás, as equipes praticamente trocaram de posição na tabela. O Remo caiu do 3º para o 6º lugar e viu suas chances de acesso diminuírem para 18%, de acordo com o mesmo levantamento da UFMG.

Além de estar atrás dos concorrentes diretos, o Leão é o time com menos vitórias entre os candidatos ao G-4, o que amplia a dependência por uma combinação de resultados na rodada final.

Remo e Goiás se enfrentam neste domingo (23), às 16h30, no Mangueirão. A “decisão” da Segundona terá transmissão lance a lance no portal OLiberal.com e narração ao vivo pela Rádio Liberal+.