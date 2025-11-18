Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento

Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso

O Liberal
fonte

Time azulino está na disputa brigando pelo acesso (Raul Martins/Remo)

A Série B termina no próximo domingo (23) com a realização da última rodada. A competição chega ao final com muita emoção, tendo em aberto a disputa pelo título, acesso e rebaixamento. O Remo ainda tem chances de subir para a Série A, apesar do cenário complicado. Já o Paysandu está rebaixado.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Na briga pelo título, estão Coritiba-PR, já classificado para a Série A, e Athletico-PR. O Coxa é o líder com 65 pontos, enquanto o Furacão vem logo atrás com 62. Assim, uma vitória do time rubro-negro e uma derrota do rival podem não apenas garantir o acesso do Athletico à elite do futebol brasileiro em 2026, mas também o título do campeonato.

Já na luta pelo acesso, ainda há três vagas e cinco equipes na disputa. O Athletico é o mais bem posicionado na disputa. Atrás dele, vêm o Criciúma-SC e o Goiás-GO, ambos com 61 pontos. Na quinta e sexta posições estão Chapecoense-SC e Remo, com 59 cada.

As duas últimas equipes não dependem mais apenas de si para subir. A Chape, que jogará contra o Atlético-GO, precisa vencer e torcer por um tropeço do Criciúma ou Goiás. Já o Remo - time com menos vitórias entre os que disputam o acesso - precisará vencer o Esmeraldino e torcer contra o Tigre e a Chapecoense.

Criciúma e Goiás dependem apenas de si. Uma vitória simples os colocará na Série A. Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os favoritos ao acesso são justamente o Athletico-PR (99,29%), Criciúma (83,3%) e Goiás (63%). A Chapecoense tem 36% e o Remo, após a derrota para o Avaí-SC, tem apenas 18,5%.

Do outro lado da tabela, Athletic-MG, Botafogo-SP e Ferroviária-SP lutam para evitar o retorno à Série C. O Esquadrão de Aço e o Pantera possuem a mesma pontuação, 41, com vantagem para o clube mineiro, que tem um saldo de gol melhor. A Locomotiva é a 17.ª com 40 pontos.

Sendo assim, para escapar do rebaixamento, a Ferroviária precisa vencer e torcer por um tropeço dos rivais. Athletic e Botafogo podem se livrar com apenas um empate, caso a Locomotiva perca ou também empate na rodada.

Amazonas-AM, Volta Redonda-RJ e Paysandu já estão rebaixados e vão cumprir tabela na última rodada. O restante das equipes não briga por mais nada, mas está garantido na Série B de 2026.

esportes

remo

futebol

série b
