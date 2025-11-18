Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso O Liberal 18.11.25 10h25 Time azulino está na disputa brigando pelo acesso (Raul Martins/Remo) A Série B termina no próximo domingo (23) com a realização da última rodada. A competição chega ao final com muita emoção, tendo em aberto a disputa pelo título, acesso e rebaixamento. O Remo ainda tem chances de subir para a Série A, apesar do cenário complicado. Já o Paysandu está rebaixado. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na briga pelo título, estão Coritiba-PR, já classificado para a Série A, e Athletico-PR. O Coxa é o líder com 65 pontos, enquanto o Furacão vem logo atrás com 62. Assim, uma vitória do time rubro-negro e uma derrota do rival podem não apenas garantir o acesso do Athletico à elite do futebol brasileiro em 2026, mas também o título do campeonato. Já na luta pelo acesso, ainda há três vagas e cinco equipes na disputa. O Athletico é o mais bem posicionado na disputa. Atrás dele, vêm o Criciúma-SC e o Goiás-GO, ambos com 61 pontos. Na quinta e sexta posições estão Chapecoense-SC e Remo, com 59 cada. VEJA MAIS Remo denuncia novo caso de injúria racial envolvendo atleta Clube denuncia página após publicação de uma página dedicada a torcedores do Paysandu Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas. Expulso após confusão contra o Avaí, atacante do Remo pede desculpa: 'Violência não é a solução' Jogador levou cartão vermelho após dar empurrão em atleta do Leão da Ilha e está fora da última rodada As duas últimas equipes não dependem mais apenas de si para subir. A Chape, que jogará contra o Atlético-GO, precisa vencer e torcer por um tropeço do Criciúma ou Goiás. Já o Remo - time com menos vitórias entre os que disputam o acesso - precisará vencer o Esmeraldino e torcer contra o Tigre e a Chapecoense. Criciúma e Goiás dependem apenas de si. Uma vitória simples os colocará na Série A. Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os favoritos ao acesso são justamente o Athletico-PR (99,29%), Criciúma (83,3%) e Goiás (63%). A Chapecoense tem 36% e o Remo, após a derrota para o Avaí-SC, tem apenas 18,5%. Do outro lado da tabela, Athletic-MG, Botafogo-SP e Ferroviária-SP lutam para evitar o retorno à Série C. O Esquadrão de Aço e o Pantera possuem a mesma pontuação, 41, com vantagem para o clube mineiro, que tem um saldo de gol melhor. A Locomotiva é a 17.ª com 40 pontos. Sendo assim, para escapar do rebaixamento, a Ferroviária precisa vencer e torcer por um tropeço dos rivais. Athletic e Botafogo podem se livrar com apenas um empate, caso a Locomotiva perca ou também empate na rodada. Amazonas-AM, Volta Redonda-RJ e Paysandu já estão rebaixados e vão cumprir tabela na última rodada. O restante das equipes não briga por mais nada, mas está garantido na Série B de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futebol série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19