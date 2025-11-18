Torcida do Remo esgota ingressos da arquibancada do lado A para o jogo contra o Goiás-GO Jogo ocorre no domingo (23), às 16h30, no Mangueirão Aila Beatriz Inete 18.11.25 12h26 Leão Azul ainda briga pelo acesso (Wagner Santana / O Liberal) A torcida azulina deve lotar o Estádio Mangueirão no próximo domingo (23) para empurrar o Remo contra o Goiás-GO. Na manhã desta terça-feira (18), o clube anunciou nas redes sociais que os ingressos para a arquibancada do lado A estão esgotados. Assim, agora apenas o lado B e o setor de cadeiras estão disponíveis para compra. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme divulgou o Leão Azul, os bilhetes para a arquibancada lado B estão sendo comercializados por R$ 60 (o lado A era R$ 80). Já o setor de cadeiras (lado A) custa R$ 160. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Tickzi ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Estudantes têm direito à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem acesso à gratuidade. VEJA MAIS MPPA abre investigação após provocações entre torcidas de Goiás e Remo, diz jornalista Segundo Abner Luiz, a apuração começou após o jornalista goiano, Thiago Menezes, incentivar torcedores do Paysandu a comparecerem ao estádio para apoiar o Esmeraldino na partida deste domimgo. Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso Expulso após confusão contra o Avaí, atacante do Remo pede desculpa: 'Violência não é a solução' Jogador levou cartão vermelho após dar empurrão em atleta do Leão da Ilha e está fora da última rodada Cenário A partida é muito importante para o Remo. Além de marcar a última rodada da Série B, pode definir o acesso do time azulino. O Leão Azul é o sexto colocado com 59 pontos, mesma pontuação da Chapecoense (5ª) e dois atrás do próprio Esmeraldino (4º) e do Criciúma-SC (3º). Apesar do cenário complicado que se desenhou após a derrota por 3 a 1 para o Avaí-SC, a equipe ainda está viva na disputa para subir para a Série A e, por isso, os torcedores devem comparecer em grande número para o jogo. Para subir para a elite do futebol brasileiro, o Remo precisará vencer o Goiás e torcer contra Chapecoense-SC e Criciúma-SC para conseguir a tão sonhada vaga na Série A de 2026. Agenda A partida entre Remo e Goiás ocorre no domingo (23), no Estádio Mangueirão, às 16h30. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19