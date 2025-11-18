Torcida do Remo esgota ingressos da arquibancada do lado A para o jogo contra o Goiás-GO

A torcida azulina deve lotar o Estádio Mangueirão no próximo domingo (23) para empurrar o Remo contra o Goiás-GO. Na manhã desta terça-feira (18), o clube anunciou nas redes sociais que os ingressos para a arquibancada do lado A estão esgotados. Assim, agora apenas o lado B e o setor de cadeiras estão disponíveis para compra.

Conforme divulgou o Leão Azul, os bilhetes para a arquibancada lado B estão sendo comercializados por R$ 60 (o lado A era R$ 80). Já o setor de cadeiras (lado A) custa R$ 160.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Tickzi ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Estudantes têm direito à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem acesso à gratuidade.

Cenário

A partida é muito importante para o Remo. Além de marcar a última rodada da Série B, pode definir o acesso do time azulino. O Leão Azul é o sexto colocado com 59 pontos, mesma pontuação da Chapecoense (5ª) e dois atrás do próprio Esmeraldino (4º) e do Criciúma-SC (3º). Apesar do cenário complicado que se desenhou após a derrota por 3 a 1 para o Avaí-SC, a equipe ainda está viva na disputa para subir para a Série A e, por isso, os torcedores devem comparecer em grande número para o jogo.

Para subir para a elite do futebol brasileiro, o Remo precisará vencer o Goiás e torcer contra Chapecoense-SC e Criciúma-SC para conseguir a tão sonhada vaga na Série A de 2026.

Agenda

A partida entre Remo e Goiás ocorre no domingo (23), no Estádio Mangueirão, às 16h30. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.