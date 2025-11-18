MPPA abre investigação após provocações entre torcidas de Goiás e Remo, diz jornalista Segundo Abner Luiz, a apuração começou após o jornalista goiano, Thiago Menezes, incentivar torcedores do Paysandu a comparecerem ao estádio para apoiar o Esmeraldino na partida deste domimgo. O Liberal 18.11.25 11h53 O órgão tomou essa iniciativa após o comentarista goiano Thiago Menezes usar as redes sociais para convocar os bicolores a comparecerem ao Mangueirão para apoiar o Esmeraldino. (Cristino Martins / O Liberal) Segundo o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+, o Ministério Público do Pará (MPPA) iniciou uma investigação para impedir a presença de torcedores do Paysandu na partida entre Remo e Goiás neste domingo (23). O órgão tomou essa iniciativa após o comentarista goiano Thiago Menezes usar as redes sociais para convocar os bicolores a comparecerem ao Mangueirão para apoiar o Esmeraldino. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "O Ministério Público já se manifestou hoje pela manhã e está atento para que não ocorra, em Belém, o que aconteceu em Florianópolis, na partida contra o Avaí. A brincadeira é legal, a rivalidade é do futebol, mas ela não pode partir da imprensa para dentro de campo ou para a arquibancada", disse o jornalista paraense. VEJA MAIS Com Remo na disputa, Série B chega à última rodada com briga pelo título, acesso e rebaixamento Campeonato termina no próximo domingo (23) e o Leão Azul ainda luta pelo acesso Avaí identifica e expulsará autores de ataque racista; FPF encaminhará denúncia, afirma presidente Ricardo Gluck Paul afirma que o Avaí já reconheceu os torcedores envolvidos nas ofensas e enviará seus dados para que medidas legais sejam tomadas. As declarações de Abner vieram à tona horas depois que o jornalista Thiago Menezes divulgou um vídeo em seu Instagram. No vídeo, vestindo a camisa do Paysandu, Menezes lançou a campanha “todos contra o porteiro”, pedindo para a torcida bicolor comparecer ao estádio para apoiar o Goiás no jogo da última rodada da Série B, uma partida crucial que pode colocar ambas as equipes na Primeira Divisão. O jornalista paraense também citou, em sua fala, os acontecimentos da partida entre Remo e Avaí, válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ressacada, em Florianópolis, que foi marcada por um incidente de violência. O jogo precisou ser paralisado nos minutos finais devido a uma briga generalizada entre as torcidas das duas equipes na arquibancada. O árbitro Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais, detalhou o ocorrido na súmula: “Informo que, aos 48 minutos do segundo tempo, o jogo teve que ser paralisado por 6 minutos devido a uma briga generalizada entre as duas torcidas na arquibancada.” A partida só foi reiniciada após a autorização do delegado da partida, Sr. Manoel de Paula, e do comandante da polícia, tenente Pietro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo futebol série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso' O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão 20.11.25 19h14 Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19