Veja lista com 42 seleções classificadas para a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 19.11.25 0h27 Com o fim das Eliminatórias em todos os continentes depois desta Data-Fifa de novembro, a Copa do Mundo de 2026 já tem 42 países classificados. Nesta terça-feira, oito seleções garantiram vaga para o Mundial do ano que vem. Na Europa, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria e Escócia foram os últimos cinco últimos classificados diretos para o maior evento mundial do futebol, que em 2026 será sediado no Canadá, Estados Unidos e México. Já na Concacaf, após um fim de terceira fase emocionante, Panamá, Haiti, que voltará a disputar uma Copa depois de 52 anos, e a estreante Curaçao, de apenas 156 mil habitantes, carimbaram o passaporte para a Copa na América do Norte. Apesar do fim das Eliminatórias em todos os continentes, ainda restam seis vagas para o Mundial do próximo ano em disputa, em duas repescagens, uma europeia e outra mundial. Na Uefa, 16 países lutam por quatro vagas, enquanto outras seis seleções disputam o playoff intercontinental valendo dois passaportes para a América do Norte. A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Confira a lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026: África do Sul (África) Alemanha (Europa) Arábia Saudita (Ásia) Argélia (África) Argentina (América do Sul) Austrália (Ásia) Áustria (Europa) Bélgica (Europa) Brasil (América do Sul) Cabo Verde (África) Canadá (país-sede) Catar (Ásia) Colômbia (América do Sul) Coreia do Sul (Ásia) Costa do Marfim (África) Croácia (Europa) Curaçao (América Central e do Norte) Egito (África) Equador (América do Sul) Escócia (Europa) Espanha (Europa) EUA (país-sede) França (Europa) Gana (África) Haiti (América Central e do Norte) Holanda (Europa) Inglaterra (Europa) Irã (Ásia) Japão (Ásia) Jordânia (Ásia) Marrocos (África) México (país-sede) Noruega (Europa) Nova Zelândia (Oceania) Panamá (América Central e do Norte) Paraguai (América do Sul) Portugal (Europa) Senegal (África) Suíça (Europa) Tunísia (África) Uruguai (América do Sul) Uzbequistão (Ásia)