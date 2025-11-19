Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Veja lista com 42 seleções classificadas para a Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Com o fim das Eliminatórias em todos os continentes depois desta Data-Fifa de novembro, a Copa do Mundo de 2026 já tem 42 países classificados. Nesta terça-feira, oito seleções garantiram vaga para o Mundial do ano que vem.

Na Europa, Espanha, Bélgica, Suíça, Áustria e Escócia foram os últimos cinco últimos classificados diretos para o maior evento mundial do futebol, que em 2026 será sediado no Canadá, Estados Unidos e México.

Já na Concacaf, após um fim de terceira fase emocionante, Panamá, Haiti, que voltará a disputar uma Copa depois de 52 anos, e a estreante Curaçao, de apenas 156 mil habitantes, carimbaram o passaporte para a Copa na América do Norte.

Apesar do fim das Eliminatórias em todos os continentes, ainda restam seis vagas para o Mundial do próximo ano em disputa, em duas repescagens, uma europeia e outra mundial. Na Uefa, 16 países lutam por quatro vagas, enquanto outras seis seleções disputam o playoff intercontinental valendo dois passaportes para a América do Norte.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Confira a lista de seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026:

África do Sul (África) Alemanha (Europa) Arábia Saudita (Ásia) Argélia (África) Argentina (América do Sul) Austrália (Ásia) Áustria (Europa) Bélgica (Europa) Brasil (América do Sul) Cabo Verde (África) Canadá (país-sede) Catar (Ásia) Colômbia (América do Sul) Coreia do Sul (Ásia) Costa do Marfim (África) Croácia (Europa) Curaçao (América Central e do Norte) Egito (África) Equador (América do Sul) Escócia (Europa) Espanha (Europa) EUA (país-sede) França (Europa) Gana (África) Haiti (América Central e do Norte) Holanda (Europa) Inglaterra (Europa) Irã (Ásia) Japão (Ásia) Jordânia (Ásia) Marrocos (África) México (país-sede) Noruega (Europa) Nova Zelândia (Oceania) Panamá (América Central e do Norte) Paraguai (América do Sul) Portugal (Europa) Senegal (África) Suíça (Europa) Tunísia (África) Uruguai (América do Sul) Uzbequistão (Ásia)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

lista e classificados
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

futebol

Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol

Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte

20.11.25 8h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda