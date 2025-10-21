Capa Jornal Amazônia
Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16

Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final

O Liberal
fonte

Equipe está classificada para a fase final (Divulgação / Remo)

O Remo vive uma boa fase no campo e nas quadras. Se no futebol a equipe azulina voltou ao G-4, no futsal, o time sub-16 conquistou o primeiro turno do Campeonato Paraense da modalidade. O título veio após o clube vencer a AP na final, realizada no último domingo, em Ananindeua. 

O Remo superou a equipe adversária por 4 a 3, com gols de Alex Sneidjer, que balançou as redes duas vezes, Vitinho e Pedro. Os três atletas foram os destaques do Leão Azul na partida, que foi bastante disputada, e comandaram o time rumo à vitória. 

Com o triunfo, o Remo garante sua vaga na fase final do campeonato, que reunirá outros campeões de várias regiões do Estado. Para a equipe azulina, a conquista reforça o compromisso com as categorias de base e a força do clube na formação de novos atletas. 

A etapa final do Campeonato Paraense ainda terá datas, local e equipes confirmadas pela Federação de Futsal do Pará. 

