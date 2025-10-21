Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final O Liberal 21.10.25 12h21 Equipe está classificada para a fase final (Divulgação / Remo) O Remo vive uma boa fase no campo e nas quadras. Se no futebol a equipe azulina voltou ao G-4, no futsal, o time sub-16 conquistou o primeiro turno do Campeonato Paraense da modalidade. O título veio após o clube vencer a AP na final, realizada no último domingo, em Ananindeua. O Remo superou a equipe adversária por 4 a 3, com gols de Alex Sneidjer, que balançou as redes duas vezes, Vitinho e Pedro. Os três atletas foram os destaques do Leão Azul na partida, que foi bastante disputada, e comandaram o time rumo à vitória. Com o triunfo, o Remo garante sua vaga na fase final do campeonato, que reunirá outros campeões de várias regiões do Estado. Para a equipe azulina, a conquista reforça o compromisso com as categorias de base e a força do clube na formação de novos atletas. VEJA MAIS Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade. A etapa final do Campeonato Paraense ainda terá datas, local e equipes confirmadas pela Federação de Futsal do Pará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo futsal mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 Mais esportes Paraense conquista o tetracampeonato mundial de kickboxing no País de Gales Kelson Barbosa foi um dos destaques do torneio e garantiu mais um título para a carreira 21.10.25 9h04 corrida de rua Corrida do Círio 2025 terá pagode e brega marcante; veja atrações e dias das entregas dos kits Provas de 5K, 10K e Corridinha do Círio animam fim de semana com música e celebração no Portal da Amazônia 20.10.25 18h58 Mais esportes Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025 Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior 19.10.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00