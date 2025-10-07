Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade. O Liberal 07.10.25 11h37 A disputa englobou categorias que vão do Sub-11 ao Sub-17, incluindo equipes masculinas e femininas (Fotos/Divulgação: Ray Nonato) O município de Portel concluiu o Campeonato Portelense de Futsal – Categorias de Base 2025 em um final de semana de fortes emoções e grande participação popular. A disputa englobou categorias que vão do Sub-11 ao Sub-17, incluindo equipes masculinas e femininas, e cumpriu um papel fundamental no desenvolvimento da base esportiva municipal. A categoria Sub-11 viu o time Paulo Afonso conquistar a taça, superando o Puma na grande final. O destaque individual ficou para Kaio Vinícius (Puma), que garantiu a artilharia da disputa ao marcar 11 gols no total. VEJA MAIS Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona. Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência Prosseguindo, no Sub-13, o time Alcides foi o campeão, vencendo o Ideal, enquanto Matheus Henrique (Ideal) se consolidou como o artilheiro, com dez gols assinalados. O Ideal deu o troco na categoria Sub-15 ao conquistar o título contra o Trabalhista, tendo Mailson Santos como principal goleador, com 11 gols. Entre as meninas, o título do Sub-17 Feminino foi para a equipe Hotel Piu-Piu, que superou o Soltana, e Rosângela Barbosa (Hotel Piu-Piu) marcou dez vezes, assegurando a artilharia da categoria. Já no Sub-17 Masculino, o time principal do Trabalhista venceu a final contra o Trabalhista 3, em um duelo interno, e Kaio Vinícius (Trabalhista) somou mais dez gols, garantindo o posto de artilheiro. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECELT). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol futsal portel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futsal Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade. 07.10.25 11h37 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 Série A argentina São Paulo x Colo-Colo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/10) pela Libertadores Feminina São Paulo e Colo Colo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 06.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES BATALHA Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência 07.10.25 7h07 Deixou saudade? Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo' Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital 06.10.25 17h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira 07.10.25 7h00 Futebol Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira 07.10.25 9h51