Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros

O município de Portel concluiu o Campeonato Portelense de Futsal – Categorias de Base 2025 em um final de semana de fortes emoções e grande participação popular. A disputa englobou categorias que vão do Sub-11 ao Sub-17, incluindo equipes masculinas e femininas, e cumpriu um papel fundamental no desenvolvimento da base esportiva municipal.

A categoria Sub-11 viu o time Paulo Afonso conquistar a taça, superando o Puma na grande final. O destaque individual ficou para Kaio Vinícius (Puma), que garantiu a artilharia da disputa ao marcar 11 gols no total.

Prosseguindo, no Sub-13, o time Alcides foi o campeão, vencendo o Ideal, enquanto Matheus Henrique (Ideal) se consolidou como o artilheiro, com dez gols assinalados. O Ideal deu o troco na categoria Sub-15 ao conquistar o título contra o Trabalhista, tendo Mailson Santos como principal goleador, com 11 gols.

Entre as meninas, o título do Sub-17 Feminino foi para a equipe Hotel Piu-Piu, que superou o Soltana, e Rosângela Barbosa (Hotel Piu-Piu) marcou dez vezes, assegurando a artilharia da categoria. Já no Sub-17 Masculino, o time principal do Trabalhista venceu a final contra o Trabalhista 3, em um duelo interno, e Kaio Vinícius (Trabalhista) somou mais dez gols, garantindo o posto de artilheiro.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECELT).