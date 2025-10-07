Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros

Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade.

O Liberal
fonte

A disputa englobou categorias que vão do Sub-11 ao Sub-17, incluindo equipes masculinas e femininas (Fotos/Divulgação: Ray Nonato)

O município de Portel concluiu o Campeonato Portelense de Futsal – Categorias de Base 2025 em um final de semana de fortes emoções e grande participação popular. A disputa englobou categorias que vão do Sub-11 ao Sub-17, incluindo equipes masculinas e femininas, e cumpriu um papel fundamental no desenvolvimento da base esportiva municipal.

A categoria Sub-11 viu o time Paulo Afonso conquistar a taça, superando o Puma na grande final. O destaque individual ficou para Kaio Vinícius (Puma), que garantiu a artilharia da disputa ao marcar 11 gols no total.

VEJA MAIS

image Remo busca vencer o Athletico-PR pela 1ª vez na história para entrar na briga pelo G-4 da Série B
Partida ocorre nesta quinta-feira (9), às 21h35, no estádio Baenão, em Belém, pela 31ª rodada da Segundona.

image Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna
O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

Prosseguindo, no Sub-13, o time Alcides foi o campeão, vencendo o Ideal, enquanto Matheus Henrique (Ideal) se consolidou como o artilheiro, com dez gols assinalados. O Ideal deu o troco na categoria Sub-15 ao conquistar o título contra o Trabalhista, tendo Mailson Santos como principal goleador, com 11 gols.

Entre as meninas, o título do Sub-17 Feminino foi para a equipe Hotel Piu-Piu, que superou o Soltana, e Rosângela Barbosa (Hotel Piu-Piu) marcou dez vezes, assegurando a artilharia da categoria. Já no Sub-17 Masculino, o time principal do Trabalhista venceu a final contra o Trabalhista 3, em um duelo interno, e Kaio Vinícius (Trabalhista) somou mais dez gols, garantindo o posto de artilheiro.

A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECELT).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

futsal

portel

Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futsal

Portel define campeões do Futsal de Base 2025; veja vencedores e artilheiros

Disputa envolveu equipes masculinas e femininas, do Sub-11 ao Sub-17, e mobilizou a comunidade.

07.10.25 11h37

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

07.10.25 7h00

Série A argentina

Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield: onde assistir e escalações do jogo hoje (06/10) pelo Argentino

Deportivo Riestra e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

06.10.25 18h00

Série A argentina

São Paulo x Colo-Colo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (06/10) pela Libertadores Feminina

São Paulo e Colo Colo jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

06.10.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

BATALHA

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

07.10.25 7h07

Deixou saudade?

Ex-goleiro do Paysandu e do Remo está quase eliminado na Série C: 'os números falam tudo'

Thiago Coelho atuou no futebol paraense por cinco anos e defendeu os times da capital

06.10.25 17h33

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (07/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão movimenta o futebol nesta segunda-feira

07.10.25 7h00

Futebol

Na briga pelo G-4, Remo tem apenas duas sequências de vitórias na Série B

Com boa campanha e briga na parte de cima da tabela, Leão Azul tenta emplacar série maior de triunfos sob o comando de Guto Ferreira

07.10.25 9h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda