O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com desfalques na zaga e no ataque, Paysandu encara Botafogo-SP com a esperança de sair da lanterna

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência

O Liberal
fonte

Equipe em seu último treino em Belém (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu volta a campo na noite de hoje para mais uma partida decisiva em sua saga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Botafogo-SP, às 21h35 (de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto. O duelo, válido pela 31ª rodada, opõe dois times que lutam para escapar da Série C do próximo ano. Para o Papão, uma vitória pode significar a saída da constrangedora lanterna da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Papão soma 26 pontos e chega à reta final com a missão de somar vitórias praticamente em sequência para manter viva a esperança de permanência. Restam oito rodadas, e a margem para erro é mínima. O time bicolor entra em campo sabendo que um triunfo fora de casa tem peso duplo: além de igualar em pontos o próprio Botafogo-SP, adversário direto na briga, pode reduzir a diferença para o primeiro time fora da zona da degola — o Athletic, que tem 33 pontos.

A situação do Paysandu é delicada, mas o técnico Márcio Fernandes tenta manter o grupo confiante após o frustrante empate com o Cuiabá na Curuzu, na última rodada, quando a equipe mostrou competitividade, embora tenha deixado escapar a vitória. O treinador, no entanto, terá que lidar novamente com desfalques importantes. O zagueiro Thiago Heleno segue fora por lesão, enquanto o lateral Reverson cumpre suspensão.

O volante André Lima e o goleiro Matheus Nogueira deixaram o último jogo com problemas físicos e são dúvidas. Caso Nogueira não reúna condições, Gabriel Mesquita deve assumir o gol. Já no caso de André Lima, caso não tenha condições de jogo, Ramon Vinícius deve ser o escolhido de Márcio Fernandes.

No ataque, Diogo Oliveira treinou com bola ao longo da semana e pode retornar após se recuperar de lesão. Caso ainda não esteja apto, Denilson deve ser mantido centralizado, com Marlon e Garcez pelas pontas — trinca ofensiva que vem sendo uma das apostas recentes do técnico bicolor.

Do outro lado, o Botafogo-SP também chega pressionado. O time paulista é o 18º colocado, com 29 pontos, e vive momento turbulento após a demissão do técnico Allan Aal. O auxiliar Ivan Izzo comanda o Pantera de forma interina. A equipe ainda carrega o pior saldo de gols da Série B (-21), sinal das dificuldades tanto ofensivas quanto defensivas nesta campanha.

 

Botafogo-SP x Paysandu

  • 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
  • Data: terça-feira, 7 de outubro de 2025
  • Horário: 21h35 (de Brasília)
  • Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)
  • Transmissão: Portal O Liberal e Rádio Liberal +

Arbitragem:

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
  • Assistente 1: Lehi Sousa Silva (DF) e
  • Assistente 2: Suellen das Graças Gonçalves Silva (MG)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Prováveis escalações

  • Botafogo-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Marquinho; Gabriel Barros, Léo Gamalho e Jefferson Nem. Técnico: Ivan Izzo (interino).
  • Paysandu: Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita); Edílson, Thalisson, Maurício Antônio e Bryan Borges; Ronaldo Henrique, André Lima (Ramon Vinícius) e Denner; Marlon, Diogo Oliveira (Denilson) e Garcez. Técnico: Márcio Fernandes.
Paysandu
.
