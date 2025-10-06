Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B Iury Costa 06.10.25 15h41 Paysandu enfrenta o Botafogo-SP nesta terça-feira (7) (Wagner Santana / O Liberal) O empate do Paysandu diante do Cuiabá, na última quinta-feira (2), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, reduziu as chances de rebaixamento do time bicolor. De acordo com novo levantamento do Projeto Probabilidade no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Papão agora é de 94,1%. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Nas duas últimas rodadas, o Paysandu conseguiu encerrar uma sequência de 11 jogos sem vitória, que somava cinco derrotas e quatro empates. A vitória por 4 a 2 sobre o Criciúma e o empate contra o Cuiabá diminuíram a probabilidade de rebaixamento, que era de 98% antes da 29ª rodada. VEJA MAIS Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento Campanha na Série B Em 30 rodadas da Segundona, o Paysandu soma 5 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, com um dos piores aproveitamentos da competição. O time segue na lanterna da tabela e precisa de uma campanha quase perfeita nas oito rodadas restantes para tentar escapar do rebaixamento. O próximo compromisso será nesta terça-feira (7), diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é considerada um confronto direto, já que o time paulista também briga contra o Z-4. O duelo terá transmissão lance a lance no portal O Liberal.com e narração ao vivo na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes levantamento ufmg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00 FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória' Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões 03.10.25 19h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50