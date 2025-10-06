Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá

O empate do Paysandu diante do Cuiabá, na última quinta-feira (2), pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, reduziu as chances de rebaixamento do time bicolor. De acordo com novo levantamento do Projeto Probabilidade no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Papão agora é de 94,1%.

Nas duas últimas rodadas, o Paysandu conseguiu encerrar uma sequência de 11 jogos sem vitória, que somava cinco derrotas e quatro empates. A vitória por 4 a 2 sobre o Criciúma e o empate contra o Cuiabá diminuíram a probabilidade de rebaixamento, que era de 98% antes da 29ª rodada.

Campanha na Série B

Em 30 rodadas da Segundona, o Paysandu soma 5 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, com um dos piores aproveitamentos da competição. O time segue na lanterna da tabela e precisa de uma campanha quase perfeita nas oito rodadas restantes para tentar escapar do rebaixamento.

O próximo compromisso será nesta terça-feira (7), diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida é considerada um confronto direto, já que o time paulista também briga contra o Z-4.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)