Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

O Paysandu vive um momento delicado na Série B do campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Papão vive momentos tensos na luta contra o rebaixamento, porém, mesmo estando em uma situação difícil, o clube bicolor possui em campo um jogador decisivo. O meia Maurício Garcez vem sendo o destaque do Paysandu em meio ao caos e é o atleta que mais teve participações em gols nesta Série B com a camisa bicolor.

Com 28 anos e 18 partidas vestindo a camisa do Paysandu, Garcez foi uma grata surpresa do clube bicolor nas movimentações de contratações nas janelas de transferência. O jogador pertence ao Avaí-SC, mas estava emprestado ao Juventude-SC, clube que disputa a Série A do Brasileiro e atualmente possui oito participações em gols do Papão na Série B, sendo cinco gols marcados e três assistências.

A última participação em gols foi no jogo passado, no empate contra o Cuiabá-MT, em 1 a 1, na Curuzu. Garcez foi o autor do gol e vem sendo importante nesse meio-campo do Paysandu nesta temporada na Série B. Experiente e com passagens pelo CSKA Sofia, da Bulgária, Garcez ganhou a admiração do torcedor bicolor.

Na segunda posição de atletas com mais participações em gols do Paysandu nesta Série B está o atacante Diogo Oliveira. Ele marcou cinco gols pelo Papão, mas não deu assistências, de acordo com o site “OGol”. Lanterna da Segundona com 26 pontos, o Paysandu tenta s manter vivo na luta contra o rebaixamento. O próximo adversário bicolor na Série B será o Botafogo-SP, na terça-feira (7), fora de casa, às 21h35. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.