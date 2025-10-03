Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento O Liberal 03.10.25 19h53 Garcez pertence ao Avaí-SC e está emprestado ao Papão (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu vive um momento delicado na Série B do campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Papão vive momentos tensos na luta contra o rebaixamento, porém, mesmo estando em uma situação difícil, o clube bicolor possui em campo um jogador decisivo. O meia Maurício Garcez vem sendo o destaque do Paysandu em meio ao caos e é o atleta que mais teve participações em gols nesta Série B com a camisa bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Com 28 anos e 18 partidas vestindo a camisa do Paysandu, Garcez foi uma grata surpresa do clube bicolor nas movimentações de contratações nas janelas de transferência. O jogador pertence ao Avaí-SC, mas estava emprestado ao Juventude-SC, clube que disputa a Série A do Brasileiro e atualmente possui oito participações em gols do Papão na Série B, sendo cinco gols marcados e três assistências. A última participação em gols foi no jogo passado, no empate contra o Cuiabá-MT, em 1 a 1, na Curuzu. Garcez foi o autor do gol e vem sendo importante nesse meio-campo do Paysandu nesta temporada na Série B. Experiente e com passagens pelo CSKA Sofia, da Bulgária, Garcez ganhou a admiração do torcedor bicolor. VEJA MAIS Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória' Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar Interessados em contribuir com garrafas de água podem fazer doações até 9 de outubro; veja os pontos de coleta e contatos Na segunda posição de atletas com mais participações em gols do Paysandu nesta Série B está o atacante Diogo Oliveira. Ele marcou cinco gols pelo Papão, mas não deu assistências, de acordo com o site “OGol”. Lanterna da Segundona com 26 pontos, o Paysandu tenta s manter vivo na luta contra o rebaixamento. O próximo adversário bicolor na Série B será o Botafogo-SP, na terça-feira (7), fora de casa, às 21h35. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +. 