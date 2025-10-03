Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

O Liberal
fonte

Garcez pertence ao Avaí-SC e está emprestado ao Papão (Cristino Martins / O Liberal)

O Paysandu vive um momento delicado na Série B do campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Papão vive momentos tensos na luta contra o rebaixamento, porém, mesmo estando em uma situação difícil, o clube bicolor possui em campo um jogador decisivo. O meia Maurício Garcez vem sendo o destaque do Paysandu em meio ao caos e é o atleta que mais teve participações em gols nesta Série B com a camisa bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Com 28 anos e 18 partidas vestindo a camisa do Paysandu, Garcez foi uma grata surpresa do clube bicolor nas movimentações de contratações nas janelas de transferência. O jogador pertence ao Avaí-SC, mas estava emprestado ao Juventude-SC, clube que disputa a Série A do Brasileiro e atualmente possui oito participações em gols do Papão na Série B, sendo cinco gols marcados e três assistências.

A última participação em gols foi no jogo passado, no empate contra o Cuiabá-MT, em 1 a 1, na Curuzu. Garcez foi o autor do gol e vem sendo importante nesse meio-campo do Paysandu nesta temporada na Série B. Experiente e com passagens pelo CSKA Sofia, da Bulgária, Garcez ganhou a admiração do torcedor bicolor.

VEJA MAIS

image Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico
André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

image Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória'
Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões

image Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar
Interessados em contribuir com garrafas de água podem fazer doações até 9 de outubro; veja os pontos de coleta e contatos

 

Na segunda posição de atletas com mais participações em gols do Paysandu nesta Série B está o atacante Diogo Oliveira. Ele marcou cinco gols pelo Papão, mas não deu assistências, de acordo com o site “OGol”. Lanterna da Segundona com 26 pontos, o Paysandu tenta s manter vivo na luta contra o rebaixamento. O próximo adversário bicolor na Série B será o Botafogo-SP, na terça-feira (7), fora de casa, às 21h35. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B

Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento

03.10.25 19h53

SÉRIE B

Edilson valoriza ponto contra Cuiabá e planeja jogo contra o Botafogo-SP: 'conseguir a vitória'

Com mais de 98% de chances de queda, segundo cálculos de probabilidades, o Paysandu encara os últimos jogos como decisões

03.10.25 19h16

SÉRIE B

Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento.

03.10.25 16h06

Futebol

Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT

Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão

03.10.25 12h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'

A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

03.10.25 11h26

Futebol

Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B

Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três

03.10.25 10h09

Futebol

Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas

Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará

03.10.25 15h24

Futebol

CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B

Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato

03.10.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda