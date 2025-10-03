Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. Iury Costa 03.10.25 16h06 Atualmente, o Paysandu já convive com desfalques importantes. (Foto: Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu não conseguiu sair do empate contra o Cuiabá, na noite de quinta-feira (2), na Curuzu. O resultado mantém o time na lanterna da Série B e com alto risco de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Além do placar, o Papão ganhou mais preocupações no departamento médico. O volante André Lima e o goleiro Matheus Nogueira deixaram a partida com problemas físicos que podem impactar a reta final da competição. André sentiu o adutor da coxa, enquanto Nogueira bateu a cabeça nos minutos finais, apresentou tontura e precisou de atendimento médico ao fim do jogo. VEJA MAIS Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém Situação dos lesionados no elenco bicolor O elenco bicolor se reapresenta nesta sexta-feira (3). Caso as lesões sejam confirmadas, o técnico Márcio Fernandes terá ainda mais desafios para montar a equipe. Atualmente, o Paysandu já convive com desfalques importantes, como o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, e o zagueiro Thiago Heleno, ambos no departamento médico. Com apenas 26 pontos somados, o Paysandu segue em situação delicada. A diferença para o primeiro time fora do Z-4 é de seis pontos e pode chegar a nove, a depender dos resultados da rodada. O Papão volta a campo na próxima terça-feira (7), contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b esportes departamento médico COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24