Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico

O Paysandu não conseguiu sair do empate contra o Cuiabá, na noite de quinta-feira (2), na Curuzu. O resultado mantém o time na lanterna da Série B e com alto risco de rebaixamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Além do placar, o Papão ganhou mais preocupações no departamento médico. O volante André Lima e o goleiro Matheus Nogueira deixaram a partida com problemas físicos que podem impactar a reta final da competição. André sentiu o adutor da coxa, enquanto Nogueira bateu a cabeça nos minutos finais, apresentou tontura e precisou de atendimento médico ao fim do jogo.

VEJA MAIS

Situação dos lesionados no elenco bicolor

O elenco bicolor se reapresenta nesta sexta-feira (3). Caso as lesões sejam confirmadas, o técnico Márcio Fernandes terá ainda mais desafios para montar a equipe. Atualmente, o Paysandu já convive com desfalques importantes, como o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, e o zagueiro Thiago Heleno, ambos no departamento médico.

Com apenas 26 pontos somados, o Paysandu segue em situação delicada. A diferença para o primeiro time fora do Z-4 é de seis pontos e pode chegar a nove, a depender dos resultados da rodada.

O Papão volta a campo na próxima terça-feira (7), contra o Botafogo-SP, fora de casa, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)