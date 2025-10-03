Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão Pedro Garcia 03.10.25 12h02 Conforme o Boletim Financeiro da partida, o Paysandu conseguiu levar 13.935 bicolores à Curuzu, sendo 12.025 pagantes. (Igor Mota / O Liberal) Quase 14 mil torcedores foram à Curuzu para acompanhar o empate do Paysandu com o Cuiabá-MT por 1 a 1. A partida ocorreu na noite da última quinta-feira (2), em Belém, e foi válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Conforme o Boletim Financeiro da partida, o Paysandu conseguiu levar 13.935 bicolores à Curuzu, sendo 12.025 pagantes. Com isso, arrecadou um total de R$ 272.435,00, mas desembolsou R$ 113.315,34 em despesas com segurança, alimentação, logística e outros itens, fechando com saldo positivo de R$ 159.119,66. VEJA MAIS VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três A torcida foi em peso apoiar o time que vinha de uma vitória por 4 a 2 contra o Criciúma, líder da competição na 29ª rodada. Na tentativa de atrair público, o Paysandu até fez promoção no primeiro lote, com os bilhetes para a arquibancada custando R$ 20 e R$ 50 a cadeira. Já no lote padrão, os ingressos saíram a R$ 30 e R$ 60, respectivamente. Quem foi à Curuzu na última quinta-feira (2) viu o time marcar um gol na reta final, anotado por Garcez, e empatou mais uma partida dentro de casa na Série B. Com este resultado, o Bicola não saiu da lanterna. Com apenas 26 pontos, o Papão está a seis do Athletic-MG, primeiro fora da zona, mas pode fechar a rodada com uma diferença de até nove pontos. O próximo compromisso do clube bicolor em casa será contra o Remo, na 32ª rodada da Série B, no dia 13 de outubro, no Mangueirão, em Belém. Antes disso, o time visita o Botafogo-SP, na terça-feira (7), às 21h35. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão 03.10.25 12h02 Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29