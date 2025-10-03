Capa Jornal Amazônia
Na lanterna, Paysandu leva quase 14 mil torcedores à Curuzu no empate contra o Cuiabá-MT

Próximo compromisso em Belém será o clássico contra o Remo, no Mangueirão

Pedro Garcia
fonte

Conforme o Boletim Financeiro da partida, o Paysandu conseguiu levar 13.935 bicolores à Curuzu, sendo 12.025 pagantes. (Igor Mota / O Liberal)

Quase 14 mil torcedores foram à Curuzu para acompanhar o empate do Paysandu com o Cuiabá-MT por 1 a 1. A partida ocorreu na noite da última quinta-feira (2), em Belém, e foi válida pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Conforme o Boletim Financeiro da partida, o Paysandu conseguiu levar 13.935 bicolores à Curuzu, sendo 12.025 pagantes. Com isso, arrecadou um total de R$ 272.435,00, mas desembolsou R$ 113.315,34 em despesas com segurança, alimentação, logística e outros itens, fechando com saldo positivo de R$ 159.119,66.

A torcida foi em peso apoiar o time que vinha de uma vitória por 4 a 2 contra o Criciúma, líder da competição na 29ª rodada. Na tentativa de atrair público, o Paysandu até fez promoção no primeiro lote, com os bilhetes para a arquibancada custando R$ 20 e R$ 50 a cadeira. Já no lote padrão, os ingressos saíram a R$ 30 e R$ 60, respectivamente.

Quem foi à Curuzu na última quinta-feira (2) viu o time marcar um gol na reta final, anotado por Garcez, e empatou mais uma partida dentro de casa na Série B. Com este resultado, o Bicola não saiu da lanterna. Com apenas 26 pontos, o Papão está a seis do Athletic-MG, primeiro fora da zona, mas pode fechar a rodada com uma diferença de até nove pontos.

O próximo compromisso do clube bicolor em casa será contra o Remo, na 32ª rodada da Série B, no dia 13 de outubro, no Mangueirão, em Belém. Antes disso, o time visita o Botafogo-SP, na terça-feira (7), às 21h35.

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

paysandu

Paysandu
