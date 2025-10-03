VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. O Liberal 03.10.25 11h26 A declaração aconteceu pela manhã, onde Lula visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. (Reprodução/Ricardo Stuckert / PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpriu agenda em Belém nesta sexta-feira (3), em meio aos preparativos para a COP 30. No fim do evento, em um momento de descontração com a imprensa, a repórter de O Liberal.com, Gabi Gutierrez, abordou o Chefe do Executivo, perguntando para qual time torcia. Em resposta, o presidente afirmou "ser Paysandu". "Para qual time o senhor torce, presidente?", perguntou a repórter. Ele responde: "Sou corintiano", mas indaga: "Para quem você quer que eu torça?". A jornalista responde: "Paysandu, claro". O político finaliza: "Então eu sou Paysandu". VEJA MAIS Lula reafirma meta de desmatamento zero até 2030 e diz que Belém terá 'a COP da verdade' 'O mundo rico tem que pagar' afirmou o presidente sobre a crise climática Lula relata problemas no avião da FAB no Pará A declaração aconteceu pela manhã, onde Lula visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União, que integram o conjunto de intervenções de infraestrutura voltadas para a capital paraense. Acompanhado do governador Helder Barbalho e do ministro das Cidades, Jader Filho, o presidente percorreu áreas em transformação na cidade. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu paysandu vídeo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 SÉRIE B Márcio Fernandes repete time do Paysandu que venceu Criciúma; confira as escalações O jogo contra o Cuiabá será às 19h, na Curuzu 02.10.25 18h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00 TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 FUTEBOL Jogo do Remo contra o Athletico-PR pode ser no Baenão; saiba motivos e veja data e horário Leão pegará o Furacão em Belém e partida pode sair do Mangueirão e ser realizada no Baenão 01.10.25 19h29