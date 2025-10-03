Capa Jornal Amazônia
Paysandu

VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'

A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

A declaração aconteceu pela manhã, onde Lula visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. (Reprodução/Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpriu agenda em Belém nesta sexta-feira (3), em meio aos preparativos para a COP 30. No fim do evento, em um momento de descontração com a imprensa, a repórter de O Liberal.com, Gabi Gutierrez, abordou o Chefe do Executivo, perguntando para qual time torcia. Em resposta, o presidente afirmou "ser Paysandu".

"Para qual time o senhor torce, presidente?", perguntou a repórter. Ele responde: "Sou corintiano", mas indaga: "Para quem você quer que eu torça?". A jornalista responde: "Paysandu, claro". O político finaliza: "Então eu sou Paysandu".

A declaração aconteceu pela manhã, onde Lula visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União, que integram o conjunto de intervenções de infraestrutura voltadas para a capital paraense. Acompanhado do governador Helder Barbalho e do ministro das Cidades, Jader Filho, o presidente percorreu áreas em transformação na cidade. 

