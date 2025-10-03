Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula reafirma meta de desmatamento zero até 2030 e diz que Belém terá 'a COP da verdade'

'O mundo rico tem que pagar' afirmou o presidente sobre a crise climática

O Liberal
fonte

Presidente Lula em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal (Foto: reprodução)

Em entrevista exclusiva para o Grupo Liberal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou a meta de desmatamento zero na Amazônia até 2030 e defendeu que os países ricos arquem com a responsabilidade histórica no combate à crise climática. Para ele, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025, será “a COP da verdade”, momento em que líderes mundiais precisarão decidir se acreditam na ciência e estão dispostos a agir diante do aquecimento global.

VEJA MAIS

image 'Vamos evitar alagamentos e a macrodrenagem dará uma nova condição urbana', diz governador
Helder Barbalho acompanhou Lula em visita às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União

image A pedido de Lula, Margareth Menezes canta ‘Voando pro Pará’, de Joelma
O presidente da república está em Belém, nessa sexta-feira (3), visitando obras para a 30ª Conferência das Partes (COP 30)

image VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu'
A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida.

No discurso, Lula destacou que o Brasil chega à conferência com metas ambiciosas e defendeu que os países mais industrializados assumam a dívida histórica. “Falo em COP da verdade porque vamos ter que decidir coisas importantes: acreditamos ou não na ciência? O mundo está em crise climática ou não? Se o mundo aquecer acima de 1,5 grau vamos ter problema. Muitos países vão desaparecer. Está em nossas mãos a responsabilidade de salvar o planeta onde moramos”, declarou.

O presidente foi enfático ao cobrar compromissos financeiros de nações industrializadas. “O mundo rico tem que pagar, porque é o responsável maior pelo lançamento de gases poluentes na atmosfera. Eles já estão industrializados há 200 anos na nossa frente, têm uma dívida com a humanidade”, disse.

Ele lembrou que, durante a COP de Copenhague, em 2009, os Estados Unidos se comprometeram a destinar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar países em desenvolvimento a preservar suas florestas. “Até hoje não saiu. Quem não cumprir tem que ser punido. Nós temos que assumir nosso papel de salvar o planeta”, afirmou.

Compromissos do Brasil

Entre os compromissos assumidos pelo Brasil, Lula ressaltou o programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, que prevê R$ 730 milhões em investimentos voltados ao desenvolvimento sustentável e ao combate ao desmatamento ilegal em 70 municípios responsáveis por 78% da devastação na região em 2022.

A iniciativa funcionará com base na lógica do pagamento por performance: quanto maior a redução anual do desmatamento, maior será o repasse de recursos federais. O parâmetro será o sistema Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A expectativa é que ao menos 30 mil famílias sejam beneficiadas com pagamentos por serviços ambientais e ações de assistência técnica.

image Lula em Belém: presidente segue agenda na capital nesta sexta-feira (3)
Chefe máximo do executivo brasileiro visita obra de macrodrenagem, Porto Futuro II e Parque da Cidade

image 'Quero que estrangeiros aprendam carimbó': Lula aposta em COP 30 em Belém como a melhor da história
Presidente diz ter enviado cartas a líderes mundiais e afirma querer que estrangeiros conheçam a cultura paraense

“A meta é clara: até 2030 teremos desmatamento zero na Amazônia. Por isso fizemos um pacto com os prefeitos das cidades amazônicas. Não adianta ficar em Brasília culpando prefeito ou governador, temos que fazer parceria”, afirmou Lula.

O presidente também abordou o futuro da matriz energética. Segundo ele, será inevitável a redução do uso de combustíveis fósseis, mas a riqueza gerada pelo petróleo precisa ser aproveitada para financiar a transição. “Com o tempo a gente vai ter que diminuir o uso do combustível fóssil e usar a riqueza do petróleo para fazer a transição energética e a revolução verde que o mundo precisa. E ninguém vai conseguir bater o Brasil se tratando de transição energética”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda