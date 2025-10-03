Lula em Belém: presidente segue agenda na capital nesta sexta-feira (3)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue a agenda oficial em Belém nesta sexta-feira (3). A programação começa com uma visita à obra de macrodrenagem da bacia do Tucunduba, no canal da União, localizado no bairro do Marco. Ele chega acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, e do governador do Pará, Helder Barbalho.

Ainda pela manhã, o presidente também deve visitar as obras do Porto Futuro II e a exposição do fotógrafo Sebastião Salgado no Museu das Amazônias, que tem abertura oficial marcada para o próximo sábado (4).

VEJA MAIS

No período da tarde, a partir das 13h30, Lula segue para o Porto Futuro, que passa por obras de preparação para receber a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro de 2025 em Belém.

A visita faz parte da série de compromissos do presidente na capital paraense, que desde quinta-feira (2) inclui inaugurações e inspeções em obras de infraestrutura e saneamento.