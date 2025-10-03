Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Exclusivo: Grupo Liberal entrevista presidente Lula

A jornalista Jalília Messias conversa ao vivo com o presidente da república

Lívia Ximenes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em passagem pelo Pará, concedeu entrevista exclusiva ao Grupo Liberal nessa sexta-feira (3). Em conversa com a jornalista Jalília Messias, o presidente fala sobre a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Belém do Pará em novembro de 2025, e o pacto firmado para acabar com o desmatamento na Amazônia.

Lula ressalta a importância da preservação do meio ambiente, afirmando que “está nas nossas mãos a responsabilidade de cuidar da nossa casa.” O presidente também tem expectativas em relação aos belenenses na COP 30 e destaca a receptividade da população

Ao ser questionado sobre as ações do Brasil mediante a crise climática e ambiental, Lula declara que, daqui uns anos, não será mais possível usar combustíveis fósseis. “Ninguém vai conseguir bater o Brasil se tratando de transição energética no mundo”, diz. Durante a entrevista, o presidente ressaltou que assinou um compromisso de desmatamento zero na Amazônia, que deve ser cumprido até 2030.

Jalília questiona o presidente Lula sobre o que, de fato, define se Conferência das Partes em Belém foi bem-sucedida. Em resposta, o Líder do Executivo diz que será o resultado do evento. “Eu mandei uma carta para todos os presidentes do mundo, até pro Papa. Eu quero que essa COP fale com o mundo. Essa COP é a COP que, se a gente não fizer as coisas adequadamente, a sociedade vai começar a perder a confiança”, aponta.

Confira a entrevista completa no YouTube de O Liberal

