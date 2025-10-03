Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

COP30: Lula reclama de preconceito por Belém ser sede da COP, mas diz que isso está 'vencido'

O presidente também afirmou que "se os hotéis fossem estatais, imprensa diria que governo está tendo prejuízo"

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 2, que a imprensa brasileira questionaria a eficácia do governo e defenderia a privatização do setor hoteleiro de Belém (PA) caso os hotéis da cidade fossem públicos, e não privados. O petista garantiu que a COP30 será realizada na capital paraense e reclamou do "preconceito" interno e externo, mas disse que isso está "vencido".

"Se os hotéis fossem estatais, imaginemos que os hotéis fossem do governo federal. A gente ia sofrer pressão e ia deixar o preço bem baixinho. A imprensa que está dizendo hoje que os hotéis são caros, ia dizer que o governo não sabe administrar, que ele está tendo prejuízo e que era preciso privatizar os hotéis porque a indústria privada sabe administrar mais que o governo", disse o presidente.

VEJA MAIS

image Exclusivo: Grupo Liberal entrevista presidente Lula
A jornalista Jalília Messias conversa ao vivo com o presidente da república

image Lula em Belém: confira a agenda do presidente nesta sexta-feira (3)
Visita do presidente inclui entregas, inaugurações e vistorias de obras estratégicas

Lula relacionou a COP30 com a Copa do Mundo de 2014 onde, segundo ele, o Brasil viveu a "maior campanha de preconceito". O presidente reclamou de reportagens que apontavam o mau uso de dinheiro público na construção dos estádios do torneio e dos xingamentos sofridos pela então presidente, Dilma Rousseff (PT), na abertura da competição.

O presidente declarou também que os governos federal e estadual vão garantir a estadia de países africanos na conferência internacional, além de dois navios que vão servir de instalações para os participantes da COP30, em alternativa aos hotéis. Reclamando sobre os questionamentos da mudança de sede por representantes estrangeiros, Lula disse que "o Brasil não deve nada a nenhum País e é soberano na tomada das suas decisões".

image Lula diz que Pará está entre os três estados com a culinária mais forte do Brasil
Durante agenda em Belém, o presidente destacou a gastronomia paraense para a COP 30, que será realizada em novembro

Lula participou da inauguração do Parque Linear da Nova Doca, uma das obras de revitalização de Belém visando a realização da COP que foram financiados com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop30

hospedagem

crise

Lula
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda