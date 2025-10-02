Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Lula diz que Pará está entre os três estados com a culinária mais forte do Brasil

Durante agenda em Belém, o presidente destacou a gastronomia paraense para a COP 30, que será realizada em novembro

Hannah Franco
fonte

Lula afirma que Pará tem a maior diversidade culinária do Brasil. (Thiago Gomes/O Liberal)

Durante a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, em Belém, nesta quinta-feira (2/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Pará está entre os três estados do Brasil com a culinária mais forte, ao lado de Bahia e Minas Gerais, e destacou que quer que visitantes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) conheçam a gastronomia paraense.

“Eu quero que eles conheçam a culinária do Estado do Pará. O Brasil tem três estados com uma culinária forte: Pará, Bahia e Minas Gerais. São três tipos de culinária diferente. Eu posso dizer aqui, na frente da Bahia e na frente de Minas Gerais, que o Pará tem a maior diversidade culinária deste país. E eu quero que eles venham aqui para conhecer essa riqueza”, declarou o presidente.

Lula já havia ressaltado a gastronomia paraense em entrevista em Nova York, destacando que o estado está pronto para “acolher o mundo” durante a conferência. Com pratos tradicionais como maniçoba, caruru, vatapá, tacacá e pato no tucupi, a cozinha do Pará tem ganhado destaque nacional e internacional.

Vale destacar que Belém recebeu, em 2015, o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, reconhecimento que foi renovado em 2025.

