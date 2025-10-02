Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Celso Sabino diz que União não vai separá-lo do povo e declara apoio a Lula

Estadão Conteúdo

O ministro do Turismo, Celso Sabino, no que deve ser o último ato à frente do cargo, declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disparou um recado para o União Brasil, que o pressionou para desembarcar do governo. Ao lado de Lula em uma agenda em Belém, Sabino disse que "nenhum partido vai o afastar do povo" e que o petista pode contar com ele "para apoiar e segurar na mão".

"Presidente Lula, o que nós fizemos juntos no Turismo nunca será esquecido. Eu fico muito feliz e honrado de estar hoje aqui, no meu Estado do Pará, para lhe dizer: nada, nenhum partido político, nenhum cargo e nenhuma ambição pessoal vai me afastar desse povo que eu amo e do Estado do Pará. Conte comigo, onde quer que eu esteja, para lhe apoiar, para segurar a sua mão, porque reconheço e sei do seu trabalho e tudo que o senhor fez pelo Brasil e pelo Estado do Pará", afirmou Sabino, que também chamou o petista de "melhor presidente da história".

Após pressão do União para que filiados com mandato deixassem o governo - decisão essa que mirou diretamente Sabino - o ministro do Turismo entregou uma carta de demissão para Lula na semana passada. O presidente, por sua vez, pediu para que ele permanecesse no cargo até a viagem que os dois estão fazendo em Belém. Como mostrou o Broadcast Político, o movimento foi feito para que o chefe do Turismo pudesse ganhar tempo para discutir a permanência na pasta até a realização da COP-30, em novembro.

No início do mês passado, a Federação União Progressista (que reúne o PP e o União Brasil) deu 30 dias para que Sabino deixasse o governo, em movimento que visa consolidar uma chapa de oposição formada por partidos de centro-direita para disputar a Presidência no ano que vem.

No meio do prazo, o ultimato foi reduzido para 24 horas após o presidente do União, Antonio Rueda, relacionar o governo com o surgimento de denúncias de suposta relação com o crime organizado. A decisão das siglas também afeta o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), mas ele ainda não indicou que deve deixar a Esplanada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UNIÃO BRASIL/MINISTRO/TURISMO/CELSO SABINO/APOIO/LULA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes solicita à PGR manifestação sobre pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro

02.10.25 21h43

Celso Sabino diz que União não vai separá-lo do povo e declara apoio a Lula

02.10.25 21h43

decisão

Dino determina que União pague indígenas do Xingu impactados por usina de Belo Monte

A decisão foi assinada na última quarta-feira, 24

02.10.25 21h02

POLÍTICA

Com o fim da licença parlamentar Carla Zambelli passará a acumular faltas

Atualmente vivendo fora do país, Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão

02.10.25 20h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda