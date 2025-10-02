Celso Sabino destaca ações da COP 30 e firma protocolo para setor de turismo, em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, participou de uma intensa agenda em Belém nesta quinta-feira (2), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Helder Barbalho. Em seu discurso na cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca, Sabino buscou reforçar que, embora a requalificação urbana seja importante, o verdadeiro e maior impacto da COP 30 está nas intervenções sociais e de infraestrutura.

"Esse momento pode parecer o símbolo do funcionamento de um grande parque de convivência das famílias. Mas tem um símbolo maior: essa obra não é, nem de longe, uma das mais importantes feitas no Pará em razão da COP", disse Sabino, buscando focar nos investimentos em infraestrutura social.

O ministro detalhou que o governo federal está investindo em infraestrutura e saneamento básico nas áreas periféricas de Belém e na região metropolitana, citando essas intervenções como as de maior relevância para a população.

Sabino também destacou que os benefícios da COP 30 se estendem para além da Região Metropolitana de Belém. "A COP não vai trazer benefícios só para a Região Metropolitana. A prova disso é o que fizemos no Marajó, mais cedo", afirmou, mencionando ações realizadas no arquipélago paraense.

Protocolo para acolhimento de visitantes

Ainda durante a passagem do presidente pela capital paraense, foi assinado o Protocolo de Intenções que viabiliza a instalação de Pontos de Informação Turística (PITs) para a COP 30. O acordo une esforços do Ministério do Turismo (MTur), da Secretaria Extraordinária para a COP30, do Governo do Pará (Setur) e da Prefeitura de Belém (Semcult), visando estruturar uma rede de serviços e acolhimento aos visitantes.

O plano prevê a instalação de diversos PITs em locais estratégicos de Belém, como o Aeroporto Internacional, a Estação das Docas, os arredores da Basílica de Nazaré, a Zona Verde e a Zona Azul da COP30. O objetivo é oferecer atendimento bilíngue, informações sobre roteiros culturais, gastronômicos e de ecoturismo, além de orientações sobre serviços essenciais.

Os materiais promocionais e a cenografia dos PITs seguirão critérios de sustentabilidade ambiental e social, alinhados aos compromissos climáticos da conferência.

Sabino se despede do cargo e promete apoio

Em um momento de transição, Sabino aproveitou a agenda para se despedir publicamente do cargo de ministro do Turismo, após o seu partido, o União Brasil, solicitar a indicação de outro nome para a pasta.

Ao lado do presidente Lula, Sabino fez um agradecimento: "Conte comigo onde quer que eu esteja para lhe apoiar, porque reconheço o seu trabalho e tudo que fez pelo Brasil." A saída ocorre no momento em que o Pará se prepara para o maior evento internacional de sua história, reforçando a importância do legado de infraestrutura e turismo deixado durante sua gestão.

Acolhimento e Informação para a COP 30

Parceria: Ministério do Turismo (MTur), Casa Civil (COP30), Setur e Semcult.

Pontos de Informação Turística (PITs): Serão instalados em áreas de grande fluxo de visitantes.

Aeroporto Internacional

Estação das Docas

Arredores da Basílica de Nazaré

Zona Verde e Zona Azul da COP30

Serviços: Atendimento bilíngue e informações sobre roteiros culturais, gastronômicos e de ecoturismo