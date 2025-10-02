Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Belém vai voltar a ser a capital da Amazônia', afirma Igor Normando na entrega do Parque da Doca

Prefeito da capital paraense destacou as obras em andamento na cidade e celebrou a parceria com o governo federal, durante a inauguração do Parque Linear da Nova Doca

Gabriel da Mota e Maycon Marte
fonte

Igor Normando, prefeito de Belém (Thiago Gomes | O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, celebrou a transformação da capital paraense durante a cerimônia de entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Helder Barbalho. A obra é o primeiro grande legado da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) a ser inaugurado.

Em seu discurso, o prefeito destacou a intensa agenda de obras na cidade, preparando-a para a Conferência do Clima. "Nossa cidade é um verdadeiro canteiro de obras, e se tudo isso está sendo possível, se estamos indo rumo ao progresso, é porque nós temos um time que joga para vencer", disse Normando.

Esperança e o futuro de Belém

O prefeito dirigiu-se diretamente ao presidente Lula, enfatizando o papel central que Belém deve reassumir no cenário nacional e internacional. "Belém vai voltar a ser a capital da Amazônia para o Brasil e para o mundo", afirmou.

Normando encerrou seu pronunciamento celebrando o significado político e social do evento. "A esperança venceu o medo. A COP é de Belém, do Pará, da Amazônia e do Brasil", disse, ressaltando o impacto do evento global para toda a região.

