O Liberal chevron right COP 30 chevron right

'Os estrangeiros vão embora, a cidade vai ficar', diz Lula em visita às obras da COP em Belém

"É para mostrar aos estrangeiros que aqui a gente não faz promessa: a gente entrega serviço, a gente cuida do povo e melhora a cidade”, completou

Gabi Gutierrez
fonte

Lula desembarcou nesta quinta-feira no Pará, para visitar as obras preparatórias pra COP (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Belém nesta quinta-feira (2) para acompanhar as obras de preparação da capital para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro de 2025. Durante a agenda, Lula participou da inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro do Telégrafo, considerada a maior do tipo no Pará e uma das mais modernas da Amazônia.

Os estrangeiros vão embora, a cidade vai ficar. E as obras que estão sendo feitas agora vão permanecer para melhorar a qualidade de vida do povo de Belém”, afirmou Lula, ressaltando que os investimentos não se restringem ao evento internacional, mas deixarão legado permanente para a população.

O presidente destacou a dimensão da ETE Una, considerada a maior obra de tratamento de esgoto da história do Pará. “Quando o Helder me diz que essa é a maior obra que vai atender dez bairros e evitar que o esgoto chegue in natura ao rio, eu digo que isso é uma revolução. É um exemplo para mostrar aos estrangeiros que aqui a gente não faz promessa: a gente entrega serviço, a gente cuida do povo e melhora a cidade”, completou.

Para o presidente, os impactos sociais e ambientais dessas obras também refletem no bem-estar da população. “Quando o povo começa a ter uma vida melhor, começa também a querer mais. E esse é um caminho sem volta. Belém será outra cidade depois da COP 30”, disse Lula.

 

 

