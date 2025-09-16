Capa Jornal Amazônia
Parque Estadual do Utinga e APA Combu recebem melhorias em telefonia e internet como legado da COP30

Conectividade ampliada nas unidades de conservação em Belém melhora segurança, turismo e experiência dos visitantes durante e após a conferência climática

Agência Pará

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, em Belém, está recebendo antenas que vão auxiliar na ampliação dos sinais de telefonia celular e internet. Os equipamentos vão proporcionar uma melhor experiência também para os visitantes que virão em maior número ao parque durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro, na capital paraense.

A iniciativa é fruto da articulação entre o Governo do Pará, por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado (Ideflor-Bio), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), o Ministério das Comunicações, a Prefeitura de Belém, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Prodepa), a associação Conexis e as operadoras de telefonia Claro, TIM e Vivo.

Segurança, turismo e inclusão digital 

No Utinga, a medida terá impacto direto na segurança, na experiência de lazer, na comunicação em tempo real e no trabalho das equipes de gestão do espaço. O presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto, enfatiza o significado da conquista. “O Parque Estadual do Utinga é um dos espaços mais visitados do Pará e, com a COP30, terá ainda mais visibilidade internacional. A chegada da conectividade de qualidade é um legado transformador para quem visita e trabalha no parque”, disse.

O Parque recebeu, no ano passado, cerca de 500 mil pessoas, e até julho deste ano já contabilizava quase 400 mil visitantes. A bancária Juliana Santos visita com frequência a unidade de conservação aos fins de semana, falou da expectativa. “Quem vem ao parque sabe que na maior parte dos trajetos ficamos sem sinal. Com essa novidade, teremos mais segurança e comodidade”, destacou.

Ampliação 

Além do Utinga, a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Combu, localizada na região insular de Belém e também gerida pelo Ideflor-Bio, receberá antenas. O território, que abriga comunidades tradicionais e atividades turísticas ligadas à gastronomia e biodiversidade, será beneficiado com sinal de telefonia e internet, melhorando a comunicação e reforçando o alcance dos legados permanentes deixados pela COP30.

Para o gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, a medida tem peso estratégico. “O Utinga e o Combu são cartões-postais de Belém. Receber conectividade não é apenas avanço tecnológico: é mais segurança e valorização das comunidades locais.”

Expansão da cobertura - De acordo com a Anatel, a cobertura de internet e telefonia será ampliada em mais de 20 pontos da Região Metropolitana de Belém, incluindo o Parque da Cidade, o Porto Futuro, o Estádio Mangueirão e o Mercado do Ver-o-Peso. Das 15 áreas consideradas prioritárias, 14 terão antenas permanentes, consolidando um legado duradouro para a infraestrutura urbana.

Planejamento e futuro

O trabalho de articulação para expansão da rede começou em setembro de 2023 e envolveu diversas frentes para garantir a qualidade da infraestrutura de telecomunicações. Coube à Anatel padronizar aspectos técnicos, reforçar as redes 4G e 5G e definir protocolos de segurança cibernética. Durante a COP30, a agência fará monitoramento em tempo real do desempenho da rede para assegurar estabilidade e cobertura em todas as áreas de grande fluxo de pessoas.

Para além da conferência, Júlio Meyer ressalta que a conectividade nas unidades de conservação urbanas representa um marco de modernização e inclusão digital. “Belém dá um passo importante ao unir preservação ambiental, lazer, turismo e tecnologia no fortalecimento da sua infraestrutura.”

.
