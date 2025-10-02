Veja como está a Nova Doca; inauguração ocorre nesta quita-feira (02)

O Parque Linear Nova Doca é inaugurado nessa quinta-feira (2), após um ano e cinco meses do início das obras. A área na Avenida Visconde de Souza Franco é parte dos projetos que preparam Belém para receber a 30ª Conferência das Partes (COP 30) da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em novembro de 2025. A presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está confirmada na abertura oficial do espaço.

A Nova Doca recebeu, além de drenagem e despoluição do canal, paisagismo, passarelas, mirantes, quiosques para alimentação, parque infantil, academia ao ar livre e ciclovia. Na revitalização, mais de 2,4 km da avenida ao redor foi pavimentada. Entre as ações no 1,2 km de extensão do canal, também foi implantado sistema para drenagem da chuva, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável.

A obra é uma ação do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado e apoio da Itaipu Binacional. Veja como ficou.