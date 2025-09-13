Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Ampliação da Rua da Marinha facilitará trânsito para 215 mil pessoas

Obra da COP 30 deve beneficiar 12% da população da capital paraense ligando avenidas Augusto Montenegro e Centenário

Vito Gemaque
fonte

Nova rua da Marinha faz parte das obras da COP30 que beneficiarão a população da capital paraense. (Reprodução)

Desafogar o trânsito na capital paraense com benefício direto para 215 mil pessoas é o principal objetivo da obra de prolongamento e duplicação de pistas da rua da Marinha, que ligará a avenida Augusto Montenegro à avenida Centenário, com 3,5 Km de extensão. O total de pessoas beneficiadas equivale a 12% do total da capital paraense. Atualmente, a obra está com 52% de obra executada, a Nova Rua da Marinha gera aproximadamente 480 empregos e deve ser entregue em novembro de 2025.

O investimento de R$ 253 milhões integra parte dos investimentos do Governo do Estado do Pará no planejamento para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro deste ano.

A obra executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) inclui duas pistas de sentido duplo, cada uma com três faixas de rolamento, faixas exclusivas para ônibus, calçadas largas, estacionamentos, além de ciclofaixa e passeio com acessibilidade. O pacote inclui ainda sinalização horizontal e vertical, paradas de ônibus recuadas com totens informativos e iluminação em LED, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários. Após a conclusão dos serviços, a Secretaria estima que a via absorva um volume superior a 20 mil veículos por dia.

O valor da obra é financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Localizada no chamado ‘Polígono da COP’, o intuito da obra visa reduzir congestionamentos na região, aumentar a segurança viária, encurtar o tempo de deslocamento em Belém e na Região Metropolitana, além de promover o desenvolvimento urbano com mobilidade.

image Trânsito foi alterado na rua da Marinha para bom andamento das obras. (Ag. Pará)

As duas avenidas que serão conectadas pela nova Rua da Marinha - a Centenário e a Augusto Montenegro – possuem alto fluxo de trânsito. A nova opção viária ajudará a aliviar o trânsito para o Aeroporto Internacional de Belém em Val-de-Cans, principalmente pela avenida Júlio Cezar. O acesso ao Estádio Mangueirão e ao Hangar - Centro de Convenções da Amazônia também serão facilitados com o término da obra.

Outro trecho, que também poderá ter alívio no trânsito nos horários de pico, são os primeiros quilômetros da avenida Almirante Barroso. Os motoristas dos bairros da Marambaia, Una, Mangueirão e Cabanagem poderão pegar a rua da Marinha como rota alternativa para fugir do fluxo intenso.

Para executar a obra, a Marinha do Brasil por meio da União transferiu ao Estado do Pará uma área de 255.259,29 m², avaliada em R$ 74,4 milhões, de responsabilidade patrimonial do Comando do 4° Distrito Naval, onde está sediado o 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas, para realizar as mudanças necessárias.

A obra está dividida em dois trechos: o primeiro contempla a ampliação da via já existente, com duplicação da pista, melhorias na drenagem e na circulação de pedestres e ciclistas. O segundo trecho corresponde ao prolongamento da Rua da Marinha, passando a avenida Rodolfo Chermont, criando uma nova conexão viária com a Avenida Centenário.

Uma rotatória sobre o Canal São Joaquim, que interligará a Rua da Marinha com a Perna Norte, que forma o Complexo do Mangueirão, também está em construção, para reduzir o tempo de viagem em relação aos hoje observados. image Projeto de prolongamento e duplicação da Rua da Marinha consta no Plano Diretor de Belém há vários anos. (Foto: Cristino Martins / Arquivo O Liberal)

A ampliação da Rua da Marinha consta desde 2008 no Plano Diretor de Belém, que classifica a via como "arterial secundária", com papel estratégico no planejamento do trânsito da cidade para melhorar a mobilidade urbana na capital paraense. A nova intervenção segue esse traçado e moderniza a proposta com soluções de drenagem pluvial, redução de alagamentos, espaços de circulação não motorizada e faixas exclusivas para transporte coletivo.

MUDANÇAS - Desde o início de setembro, trechos da rua da Marinha já estão sendo liberados para o tráfego. Os veículos estão sendo direcionados para o trecho já concluído da duplicação da via entre a rua Maravalho Belo e a rua Sexta. O mesmo trecho foi interditado do lado da antiga Rua da Marinha para execução das obras de melhoria.

As alterações no trânsito serão implantadas de forma progressiva, a cada 500 metros, para reduzir os impactos. Durante o período de obras, a nova pista terá uma faixa exclusiva de estacionamento para moradores da área.

image Projeto da nova Rua da Marinha mostra como será a obra concluída. (Agência Pará)

CONTRAPARTIDA - Em troca da área cedida pela Marinha, o Governo do Pará se comprometeu a realizar uma série de obras de melhorias em instalações militares da Marinha do Brasil em Belém. As contrapartidas incluem a construção de um novo bloco médico para o Hospital Naval, um novo prédio para o Comando do 4º Distrito Naval, uma nova sede para a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental e a ampliação do píer de atracação de navios da Base Naval de Val de Cães.

Além disso, o acordo prevê a implantação de três usinas fotovoltaicas na área do Complexo Naval de Val de Cães e adequações na estrutura do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. O Estado do Pará será responsável por todas as etapas das obras, incluindo a obtenção de licenças ambientais e alvarás.

INFO – Ampliação e prolongamento da Rua da Marinha

Extensão: 3,5 Km

Benefícios: facilitará o acesso para o Aeroporto Internacional de Belém, Estádio Olímpico do Mangueirão e Hangar - Centro de Convenções da Amazônia

Conexão da avenida Augusto Montenegro até a avenida Centenário.

Outras conexões Rodolfo Chermont, na Marambaia.

Início: Avenida Augusto Montenegro

Percurso: bairro da Marambaia

Término: avenida Centenário

Pessoas beneficiadas: 215 mil pessoas – 12% da população

Investimento total: R$ 253 milhões com financiamento do BNDES

Características:

- Ampliação das duas pistas de sentido duplo, com três faixas de rolamento

- Faixas exclusivas para ônibus

- Calçadas largas com acessibilidade

- Estacionamentos

- Ciclofaixa

- Sinalização horizontal e vertical

- Paradas de ônibus recuadas com totens informativos

- Iluminação em LED

Belém
.
