Belém

Estação do BRT da Júlio César está 98% concluída e entra na fase final de entrega, diz prefeitura

O prazo foi anunciado pela Prefeitura de Belém nesta terça-feira (23); obra faz parte das ações preparatórias para a COP

O Liberal
fonte

Obra faz parte do pacote de investimentos para a COP 30 (Foto: Reprodução | Agência Belém)

Com 95% da obra executada, a estação do BRT da avenida Júlio César, no trecho entre a rodovia Desembargador Paulo Frota e o Aeroporto Internacional de Belém, entra na fase de final para entrega, que está prevista para as próximas semanas. O prazo foi anunciado pela Prefeitura de Belém nesta terça-feira (23). A infraestrutura faz parte das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será em novembro deste ano na capital paraense. 

O investimento total de R$ 136,5 milhões, financiados pelo Ministério das Cidades por meio da Caixa Econômica Federal, contempla obras de fresagem, pavimentação e sinalização. Ainda de acordo com a prefeitura, o trabalho está concentrado no período noturno, para minimizar os impactos no tráfego da região. No entorno do Aeroporto Internacional, continuam os serviços de drenagem, terraplenagem, estacas, muro de arrimo e instalação de aduelas, que devem eliminar pontos de alagamento recorrentes. 

Legado

A secretária executiva da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Danusa Souza, afirma que a obra, além de beneficiar os moradores da cidade, contribuirá para o turismo durante a COP 30. “Os trabalhos foram adiantados. Esse é um legado para Belém, para a população. Não só para os turistas que visitam, mas paraenses de outras cidades, e de estados vizinhos”, enfatiza a titular da Seinfra. 

O engenheiro e fiscal da obra, Pedro Machado, defende que o BRT na avenida Júlio César, terá um positivo na mobilidade urbana da capital paraense. “Essa obra beneficiará a locomoção da população da nossa cidade, tanto pedestres quanto de veículos, que transitam nessa via tão importante e que é o principal corredor de acesso ao Aeroporto de Belém”, avalia o engenheiro.  

Outras obras

Também está em andamento a remodelação da rotatória do Aeroporto Internacional de Belém. Com a conclusão do projeto, o objetivo é reduzir os alagamentos na área, mais fluidez no trânsito e maior eficiência do transporte coletivo.

