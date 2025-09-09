Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right COP 30 chevron right Redescobrindo o Mundo chevron right

COP 30: Aeroporto de Belém passa a contar com fornecimento exclusivo de energia

A obra foi realizada pela Equatorial e objetiva a melhoria do fornecimento de energia para a Conferência na capital

O Liberal
fonte

O Aeroporto Internacional de Belém conta agora com uma rede exclusiva de energia; essa medida reduz riscos de falhas e amplia a disponibilidade de energia no local (Foto: Patricia Lanini/ Divulgação NOA Airports)

O Aeroporto Internacional de Belém conta agora com uma rede exclusiva de energia. Ou seja, um circuito próprio de energia. Essa medida reduz riscos de falhas e amplia a disponibilidade de energia no local. A obra foi realizada pela Equatorial e objetiva a melhoria do fornecimento de energia para a COP 30 em Belém.

A segunda obra entregue pela Equatorial foi a renovação da rede elétrica em um trecho da avenida Arthur Bernardes, entre a passagem Mirandinha e a Júlio César. Além de reforçar o sistema, a obra funcionará como suporte ao aeroporto em caso de necessidade. Juntas, as duas intervenções receberam investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Na linha expressa do aeroporto, foram construídos 2,1 km de rede, desde a subestação Grão-Pará, na avenida Desembargador Paulo Frota, até a Júlio César. O projeto incluiu a instalação de cabos mais modernos e equipamentos automatizados, que permitem atendimento remoto 24 horas por dia.

Já na Arthur Bernardes, foram substituídos 3,5 km de rede e implantados novos equipamentos. Com isso, além do reforço ao aeroporto, os clientes comerciais e residenciais da região também já percebem melhorias na qualidade do serviço.

VEJA MAIS:

image Obras no Aeroporto de Belém estão 95% concluídas, afirma concessionária
Passageiros frequentes falam sobre problemas e esperança em relação de uma das principais obras da COP 30

image BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana
Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

Superintendente da Equatorial Pará, Eder Ferreira disse que essas são algumas das grandes entregas previstas pela distribuidora até o evento internacional. Ele afirmou que, até o início da COP, outras regiões da cidade também serão contempladas com investimentos que ficarão como legado para Belém. Ainda segundo ele, essas obras têm um papel estratégico na preparação da cidade para sediar a COP 30. “Nosso compromisso é garantir um fornecimento de energia seguro, contínuo e de qualidade durante o evento. Mas, acima de tudo, queremos deixar um legado que ficará para a população, com uma rede mais moderna, confiável e preparada para o crescimento de Belém nos próximos anos”, afirmou Éder.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cop 30

aeroporto de belém passa a contar com fornecimento exclusivo de energia

redescobrindo o mundo
Redescobrindo o Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda