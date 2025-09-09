COP 30: Aeroporto de Belém passa a contar com fornecimento exclusivo de energia

O Aeroporto Internacional de Belém conta agora com uma rede exclusiva de energia. Ou seja, um circuito próprio de energia. Essa medida reduz riscos de falhas e amplia a disponibilidade de energia no local. A obra foi realizada pela Equatorial e objetiva a melhoria do fornecimento de energia para a COP 30 em Belém.

A segunda obra entregue pela Equatorial foi a renovação da rede elétrica em um trecho da avenida Arthur Bernardes, entre a passagem Mirandinha e a Júlio César. Além de reforçar o sistema, a obra funcionará como suporte ao aeroporto em caso de necessidade. Juntas, as duas intervenções receberam investimentos de aproximadamente R$ 1,5 milhão. Na linha expressa do aeroporto, foram construídos 2,1 km de rede, desde a subestação Grão-Pará, na avenida Desembargador Paulo Frota, até a Júlio César. O projeto incluiu a instalação de cabos mais modernos e equipamentos automatizados, que permitem atendimento remoto 24 horas por dia.

Já na Arthur Bernardes, foram substituídos 3,5 km de rede e implantados novos equipamentos. Com isso, além do reforço ao aeroporto, os clientes comerciais e residenciais da região também já percebem melhorias na qualidade do serviço.

Superintendente da Equatorial Pará, Eder Ferreira disse que essas são algumas das grandes entregas previstas pela distribuidora até o evento internacional. Ele afirmou que, até o início da COP, outras regiões da cidade também serão contempladas com investimentos que ficarão como legado para Belém. Ainda segundo ele, essas obras têm um papel estratégico na preparação da cidade para sediar a COP 30. “Nosso compromisso é garantir um fornecimento de energia seguro, contínuo e de qualidade durante o evento. Mas, acima de tudo, queremos deixar um legado que ficará para a população, com uma rede mais moderna, confiável e preparada para o crescimento de Belém nos próximos anos”, afirmou Éder.