BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

O Aeroporto Internacional de Belém terá em breve uma nova ligação ao transporte público com a construção do BRT da avenida Júlio César. O corredor terá uma estação no terminal aéreo e será integrado ao BRT da avenida Almirante Barroso, segundo anúncio feito nesta segunda-feira (1º) pelo ministro das Cidades, Jader Filho.

De acordo com o ministro, a obra será dividida em duas etapas. A primeira fase será concluída antes da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP) e inclui entrega do terminal de passageiros do BRT do aeroporto e outras intervenções viárias.

A segunda etapa prevê a conclusão total do sistema, com previsão de entrega em fevereiro de 2026, e inclui a integração plena com a avenida Almirante Barroso.

Primeira etapa: terminal do aeroporto e drenagem

Na fase inicial serão finalizados o terminal de passageiros do BRT no aeroporto, a rotatória que liga à avenida Paulo Frota e obras para resolver os alagamentos no igarapé Água Cristal, na área de Val-de-Cans.

“A obra vai ser dividida em duas etapas. Na primeira, vamos resolver o problema do alagamento que acontecia no igarapé Água Cristal, aqui na área de Val-de-Cans. Nós temos o terminal de passageiros para o BRT do aeroporto, que está pronto, a rotatória que liga à avenida Paulo Frota, toda essa primeira etapa que vai ser feita antes da COP”, explicou o ministro.

Segunda etapa e obras de estrutura

A etapa final contempla a colocação de piso rígido para a circulação dos ônibus do BRT e a duplicação do elevado Daniel Berg. Segundo o ministro, essas intervenções permitirão a conexão direta entre o BRT da Júlio César e o corredor da Almirante Barroso, facilitando o deslocamento de quem entra e sai da capital pelo aeroporto.

“A segunda etapa vai ser colocar o piso rígido para o BRT poder passar e a duplicação do elevado Daniel Berg. Essa é uma obra em parceria com a Prefeitura de Belém, para que a gente possa resolver o problema da mobilidade, e os nossos turistas, quando chegarem, poderão utilizar o sistema para se conectarem com o BRT da Almirante Barroso. Com isso a gente resolve o problema da mobilidade e do alagamento dessa região da Júlio César”, completou.

Ministro das Cidades, Jader Filho, visitou obras do BRT da avenida Júlio César (Carmem Helena / O Liberal) Ministro das Cidades, Jader Filho, visitou obras do BRT da avenida Júlio César (Carmem Helena / O Liberal)

Conexões viárias e legado para a cidade

Além da integração com a Almirante Barroso, o projeto prevê uma ligação estratégica à avenida Marinha por meio de uma rotatória em construção. O governo estadual executa parte dessas obras, segundo o minitro.

“A conexão importante que acontece na rotatória que vai vincular diretamente com a avenida da Marinha está sendo feita pelo governo do estado. Então, assim, conectamos todo o sistema do transporte público, que está sendo feito para a COP, mas vai ficar de legado para a cidade”, disse.

Investimento e passarela de acesso

A obra, realizada em parceria com a Prefeitura de Belém, tem investimento de R$ 185 milhões do governo federal. O projeto também prevê a construção de uma passarela coberta para ligar diretamente o aeroporto ao terminal do BRT e melhorar o acesso dos passageiros ao sistema de transporte público.

“A Prefeitura já está em contato com a concessionária que administra o aeroporto para viabilizar a passarela, melhorando o acesso de turistas e da população ao transporte público”, afirmou o ministro.