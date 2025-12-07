Capa Jornal Amazônia
Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

Gabriel da Mota
fonte

André Felipe Dias fez o Enem pela segunda vez, buscando trocar de área profissional (Cristino Martins / O Liberal)

O Enem 2025 não atrai apenas quem está saindo do ensino médio, mas também quem deseja recalcular a rota profissional. É o caso de André Felipe Dias, de 20 anos, que realizou a prova neste domingo (7), em Belém. 

André busca uma vaga no curso de Terapia Ocupacional na Universidade Federal do Pará (UFPA). Segundo ele, a insatisfação com a área de tecnologia surgiu durante a graduação, motivando a busca por uma profissão com mais contato humano.

"Quando cheguei na metade do curso, percebi que não estava mais gostando. Eu gosto de algo mais físico. Vou mudar totalmente de área", explicou o candidato.

Biologia estava fácil, mas Química e Física 'apertaram'

Sobre a prova deste segundo dia, André avaliou que o nível de dificuldade foi desigual entre as disciplinas. Ele admitiu que não priorizou a Matemática em sua preparação, focando nas Ciências da Natureza.

"Matemática nunca foi meu forte e, obviamente, não estudei como quando eu estava no ensino médio. Porém, foquei mais em Biologia, Química e Física, que são meu forte. Biologia está bem fácil, para dizer a verdade. Mas em Química e Física, eles apertaram", analisou.

Rotina de trabalho impactou a preparação

Trabalhando na área de formação, André relatou que a rotina profissional limitou seu tempo de estudo. Apesar disso, ele mantém o otimismo, apoiado principalmente no desempenho do primeiro dia de provas, realizado na semana anterior.

"A preparação foi média. Não me dediquei tanto quanto queria por questão de trabalho e essas coisas. Porém, acredito que vai dar certo. Se eu for considerar o primeiro dia, com certeza dá para passar. A redação estava ótima também", concluiu.

Calendário diferenciado

As provas do Enem 2025 na Região Metropolitana de Belém (RMB) ocorrem em data diferenciada neste ano (1ª e 7 de dezembro), em virtude da realização da COP 30 na capital paraense. Pelas regras do edital, os candidatos foram autorizados a deixar os locais de aplicação a partir das 15h30, sem o caderno de questões. A saída portando o material de prova só será permitida a partir das 18h.

Palavras-chave

enem 2025

região metropolitana de belém

cop 30

terapia ocupacional

