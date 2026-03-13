Listão da Ufra: saiba quem são os dez primeiros lugares gerais do Prosel 2026

Os nomes dos 10 primeiros colocados na classificação geral do Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) foram anunciados nesta sexta-feira (13). O resultado está disponível de forma online no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), para os candidatos que não puderem participar do evento presencial, no campus Belém.

Segundo a Ufra, o Prosel 2026 registrou recorde de inscrições desde a retomada do processo seletivo, com 12.273 candidatos disputando 1.145 vagas em 43 cursos de graduação, distribuídos nos seis campi da universidade. De acordo com o pró-reitor de Ensino, César Tenório, o grande número de inscritos exigiu um replanejamento da equipe técnica, o que levou ao adiamento da divulgação do resultado.

Veja os 10 primeiros colocados no vestibular deste ano:

Luma Yukie Souza Sawaki — Medicina Veterinária

Manuela Costa Oliveira — Medicina Veterinária

Grazielly Nascimento Nahon e Souza — Medicina Veterinária

Alvaro Isaac da Silva Gonçalves — Medicina Veterinária

Vitoria Queiroz Rodrigues — Medicina Veterinária

Ana Lívia Alves Cardoso — Medicina Veterinária

Gustavo Silva de Oliveira — Ciências Biológicas

Lívia Ribeiro dos Santos — Agronomia

Rusty Otavio Martins Nogueira Filho — Engenharia de Pesca

Lara Beatriz Machado Alvarenga — Enfermagem