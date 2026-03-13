Listão da Ufra: saiba quem são os dez primeiros lugares gerais do Prosel 2026
O resultado está disponível de forma online no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), para os candidatos que não puderem participar do evento presencial, no campus Belém
Os nomes dos 10 primeiros colocados na classificação geral do Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) foram anunciados nesta sexta-feira (13). O resultado está disponível de forma online no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), para os candidatos que não puderem participar do evento presencial, no campus Belém.
Segundo a Ufra, o Prosel 2026 registrou recorde de inscrições desde a retomada do processo seletivo, com 12.273 candidatos disputando 1.145 vagas em 43 cursos de graduação, distribuídos nos seis campi da universidade. De acordo com o pró-reitor de Ensino, César Tenório, o grande número de inscritos exigiu um replanejamento da equipe técnica, o que levou ao adiamento da divulgação do resultado.
Veja os 10 primeiros colocados no vestibular deste ano:
- Luma Yukie Souza Sawaki — Medicina Veterinária
- Manuela Costa Oliveira — Medicina Veterinária
- Grazielly Nascimento Nahon e Souza — Medicina Veterinária
- Alvaro Isaac da Silva Gonçalves — Medicina Veterinária
- Vitoria Queiroz Rodrigues — Medicina Veterinária
- Ana Lívia Alves Cardoso — Medicina Veterinária
- Gustavo Silva de Oliveira — Ciências Biológicas
- Lívia Ribeiro dos Santos — Agronomia
- Rusty Otavio Martins Nogueira Filho — Engenharia de Pesca
- Lara Beatriz Machado Alvarenga — Enfermagem
