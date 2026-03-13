Capa Jornal Amazônia
Listão da Ufra: saiba quem são os dez primeiros lugares gerais do Prosel 2026

O resultado está disponível de forma online no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), para os candidatos que não puderem participar do evento presencial, no campus Belém

O Liberal
fonte

Listão foi afixado presencialmente no campus Belém da Ufra (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Os nomes dos 10 primeiros colocados na classificação geral do Processo Seletivo (Prosel) 2026 da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) foram anunciados nesta sexta-feira (13). O resultado está disponível de forma online no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen), para os candidatos que não puderem participar do evento presencial, no campus Belém.

Calouros comemoram aprovação na Ufra

Segundo a Ufra, o Prosel 2026 registrou recorde de inscrições desde a retomada do processo seletivo, com 12.273 candidatos disputando 1.145 vagas em 43 cursos de graduação, distribuídos nos seis campi da universidade. De acordo com o pró-reitor de Ensino, César Tenório, o grande número de inscritos exigiu um replanejamento da equipe técnica, o que levou ao adiamento da divulgação do resultado.

Veja os 10 primeiros colocados no vestibular deste ano:

  • Luma Yukie Souza Sawaki — Medicina Veterinária
  • Manuela Costa Oliveira — Medicina Veterinária
  • Grazielly Nascimento Nahon e Souza — Medicina Veterinária
  • Alvaro Isaac da Silva Gonçalves — Medicina Veterinária
  • Vitoria Queiroz Rodrigues — Medicina Veterinária
  • Ana Lívia Alves Cardoso — Medicina Veterinária
  • Gustavo Silva de Oliveira — Ciências Biológicas
  • Lívia Ribeiro dos Santos — Agronomia
  • Rusty Otavio Martins Nogueira Filho — Engenharia de Pesca
  • Lara Beatriz Machado Alvarenga — Enfermagem
