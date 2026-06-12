Cães e gatos poderão ser vacinados essa semana em Belém; veja onde
Imunização será oferecida ao longo da semana em diferentes bairros da capital, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal
A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) anunciou nesta sexta-feira (12) a oferta de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos ao longo desta semana. A ação, que ocorrerá em diferentes pontos da cidade, busca ampliar a imunização animal e reforçar a prevenção da raiva, doença com alto risco de transmissão para seres humanos.
O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, tanto nas unidades da rede municipal veterinária quanto em um trailer itinerante. Essa estratégia visa facilitar o acesso dos tutores e ampliar o alcance da campanha em diversas regiões da capital.
A vacinação anual é crucial na proteção contra a raiva, conforme a Sepda. Ela é fundamental para a saúde pública e o controle de zoonoses. O serviço é direcionado a animais que ainda não receberam a dose anual da vacina antirrábica.
Não há exigência de documentação para a vacinação, que é gratuita para todos os tutores interessados em proteger seus animais. A iniciativa dispõe da estrutura especializada da rede municipal veterinária e de uma unidade móvel.
Confira os locais de vacinação
Clínica Veterinária Municipal
- Av. Marquês de Herval, 276
- Atendimento: das 8h às 16h
Hospital Veterinário Municipal
- Av. José Bonifácio, 578
- Atendimento: das 8h às 16h
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
- Rodovia Augusto Montenegro, s/n
- Atendimento: das 8h às 16h
Trailer Itinerante da Sepda
- Av. Bernardo Sayão, 3224
- Atendimento: das 8h às 14h
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