Cães e gatos poderão ser vacinados essa semana em Belém; veja onde

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) anunciou nesta sexta-feira (12) a oferta de vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos ao longo desta semana. A ação, que ocorrerá em diferentes pontos da cidade, busca ampliar a imunização animal e reforçar a prevenção da raiva, doença com alto risco de transmissão para seres humanos.

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, tanto nas unidades da rede municipal veterinária quanto em um trailer itinerante. Essa estratégia visa facilitar o acesso dos tutores e ampliar o alcance da campanha em diversas regiões da capital.

A vacinação anual é crucial na proteção contra a raiva, conforme a Sepda. Ela é fundamental para a saúde pública e o controle de zoonoses. O serviço é direcionado a animais que ainda não receberam a dose anual da vacina antirrábica.

Não há exigência de documentação para a vacinação, que é gratuita para todos os tutores interessados em proteger seus animais. A iniciativa dispõe da estrutura especializada da rede municipal veterinária e de uma unidade móvel.

Confira os locais de vacinação

Clínica Veterinária Municipal

Av. Marquês de Herval, 276

Atendimento: das 8h às 16h

Hospital Veterinário Municipal

Av. José Bonifácio, 578

Atendimento: das 8h às 16h

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Rodovia Augusto Montenegro, s/n

Atendimento: das 8h às 16h

Trailer Itinerante da Sepda

Av. Bernardo Sayão, 3224

Atendimento: das 8h às 14h