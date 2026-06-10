Belém terá falta de água em mais de 20 bairros nesta quarta (10); veja quais e o horário

Moradores de mais de 20 bairros de Belém devem se preparar para interrupções e redução no fornecimento de água nesta quarta-feira (10). A medida ocorre devido a uma manutenção eletromecânica emergencial na Estação de Água Bruta (EAB) Utinga, realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), com início previsto para as 7h da manhã.

Segundo a Águas do Pará, o serviço tem como objetivo promover melhorias no sistema elétrico da estação, incluindo ações de modernização e aprimoramento operacional.

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A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da manhã desta quarta-feira. Após o término da manutenção, o sistema voltará a operar gradativamente até a normalização completa do fornecimento de água.

Veja os bairros que terão falta de água em Belém

Durante a manutenção, o abastecimento será temporariamente suspenso nos seguintes bairros e conjuntos:

Marco

Curió-Utinga

Souza

Canudos

São Brás

Fátima

Conjunto Império Amazônico

Conjunto Amapá

Bairros que terão redução no abastecimento

Além das áreas com interrupção total, outros bairros deverão registrar redução temporária no fornecimento de água:

Comércio

Campina

Cidade Velha

Reduto

Batista Campos

Jurunas

Umarizal

Nazaré

Pedreira

Guamá

Cremação

Condor

Orientação é reservar água e evitar desperdícios

A Águas do Pará orienta os moradores dos bairros afetados a armazenarem água antecipadamente e utilizarem o recurso de forma consciente durante o período da manutenção.

Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado gradualmente até a completa normalização em todas as áreas impactadas. Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária:

0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)

Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS

Site oficial da concessionária.