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Belém terá falta de água em mais de 20 bairros nesta quarta (10); veja quais e o horário

Serviço emergencial na Estação de Água Bruta do Utinga deve afetar o abastecimento em diversas áreas da capital paraense

Hannah Franco
fonte

Moradores de 21 bairros devem se preparar para falta de água em Belém nesta quarta-feira (10) (© Pedro França / Agência Senado)

Moradores de mais de 20 bairros de Belém devem se preparar para interrupções e redução no fornecimento de água nesta quarta-feira (10). A medida ocorre devido a uma manutenção eletromecânica emergencial na Estação de Água Bruta (EAB) Utinga, realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), com início previsto para as 7h da manhã.

Segundo a Águas do Pará, o serviço tem como objetivo promover melhorias no sistema elétrico da estação, incluindo ações de modernização e aprimoramento operacional.

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A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da manhã desta quarta-feira. Após o término da manutenção, o sistema voltará a operar gradativamente até a normalização completa do fornecimento de água.

Veja os bairros que terão falta de água em Belém

Durante a manutenção, o abastecimento será temporariamente suspenso nos seguintes bairros e conjuntos:

  • Marco
  • Curió-Utinga
  • Souza
  • Canudos
  • São Brás
  • Fátima
  • Conjunto Império Amazônico
  • Conjunto Amapá
  • Bairros que terão redução no abastecimento

Além das áreas com interrupção total, outros bairros deverão registrar redução temporária no fornecimento de água:

  • Comércio
  • Campina
  • Cidade Velha
  • Reduto
  • Batista Campos
  • Jurunas
  • Umarizal
  • Nazaré
  • Pedreira
  • Guamá
  • Cremação
  • Condor

Orientação é reservar água e evitar desperdícios

A Águas do Pará orienta os moradores dos bairros afetados a armazenarem água antecipadamente e utilizarem o recurso de forma consciente durante o período da manutenção.

Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado gradualmente até a completa normalização em todas as áreas impactadas. Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária:

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