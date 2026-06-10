Belém terá falta de água em mais de 20 bairros nesta quarta (10); veja quais e o horário
Serviço emergencial na Estação de Água Bruta do Utinga deve afetar o abastecimento em diversas áreas da capital paraense
Moradores de mais de 20 bairros de Belém devem se preparar para interrupções e redução no fornecimento de água nesta quarta-feira (10). A medida ocorre devido a uma manutenção eletromecânica emergencial na Estação de Água Bruta (EAB) Utinga, realizada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), com início previsto para as 7h da manhã.
Segundo a Águas do Pará, o serviço tem como objetivo promover melhorias no sistema elétrico da estação, incluindo ações de modernização e aprimoramento operacional.
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A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da manhã desta quarta-feira. Após o término da manutenção, o sistema voltará a operar gradativamente até a normalização completa do fornecimento de água.
Veja os bairros que terão falta de água em Belém
Durante a manutenção, o abastecimento será temporariamente suspenso nos seguintes bairros e conjuntos:
- Marco
- Curió-Utinga
- Souza
- Canudos
- São Brás
- Fátima
- Conjunto Império Amazônico
- Conjunto Amapá
- Bairros que terão redução no abastecimento
Além das áreas com interrupção total, outros bairros deverão registrar redução temporária no fornecimento de água:
- Comércio
- Campina
- Cidade Velha
- Reduto
- Batista Campos
- Jurunas
- Umarizal
- Nazaré
- Pedreira
- Guamá
- Cremação
- Condor
Orientação é reservar água e evitar desperdícios
A Águas do Pará orienta os moradores dos bairros afetados a armazenarem água antecipadamente e utilizarem o recurso de forma consciente durante o período da manutenção.
Após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado gradualmente até a completa normalização em todas as áreas impactadas. Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato pelos canais de atendimento da concessionária:
- 0800 091 0091 (ligações e WhatsApp)
- Aplicativo Águas App, disponível para Android e iOS
- Site oficial da concessionária.
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