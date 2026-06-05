Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Novo modelo de saneamento aumenta oferta de água em 119 municípios do Pará

Meta estabelecida pelo novo modelo é universalizar o acesso à água potável para 99% da população e alcançar 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto até 2033

Gabi Gutierrez

O Governo do Pará concluiu, nesta sexta-feira (5), a fase de transição do novo modelo regionalizado de saneamento básico no estado com a assinatura do termo de transferência de bens reversíveis para a concessionária Águas do Pará. A medida marca o início definitivo da operação da empresa em 119 municípios paraenses, com a promessa de ampliar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário.

A concessionária venceu o edital internacional e assumiu os Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs) distribuídos em quatro blocos da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE). O contrato prevê investimentos de R$ 18,7 bilhões ao longo de 40 anos.

A meta estabelecida pelo novo modelo é universalizar o acesso à água potável para 99% da população e alcançar 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto até 2033, conforme determina o Marco Legal do Saneamento, em vigor desde 2020.

Cosanpa segue responsável pela produção de água na Região Metropolitana

Mesmo com a concessão, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) continuará atuando como empresa pública responsável pela produção de água em Belém, Ananindeua e Marituba.

Segundo o presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior, a companhia seguirá estratégica para o desenvolvimento do estado.

“A Cosanpa permanece como uma empresa estratégica para o desenvolvimento do Pará, atuando com investimentos robustos, inovação e planejamento para ampliar o acesso ao saneamento tanto nas cidades quanto nas comunidades rurais”, afirmou.

A regulação da concessão ficará sob responsabilidade da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon), que fará o acompanhamento das ações da concessionária e a fiscalização do cumprimento das metas contratuais.

De acordo com o diretor-geral da Arcon, Eduardo Ribeiro, a agência já atua desde setembro de 2025 em visitas técnicas e audiências públicas nos municípios contemplados.

“A partir da assunção definitiva, a Arcon intensificará a fiscalização para garantir o cumprimento das metas e a aplicação de penalidades, quando for o caso”, destacou.

Obras priorizam modernização e redução da falta de água

Entre as primeiras ações executadas pela concessionária estão a recuperação de estruturas antigas, implantação de novos equipamentos, ampliação da capacidade operacional e modernização dos sistemas de abastecimento.

Segundo o governo estadual, bairros de Belém como Guamá, Terra Firme, Canudos, Marco e Curió-Utinga já registram melhora na pressão e na regularidade da distribuição de água.

Na Vila da Barca, comunidade com mais de 5 mil moradores que vivem sobre palafitas, um novo sistema adaptado ao regime de marés passou a garantir o fornecimento de água tratada.

As intervenções também avançam em municípios do interior, com recuperação de poços, reformas em estações de tratamento e reativação de sistemas que estavam fora de operação.

Em Melgaço, município com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil, foi implantado um novo sistema de tratamento de água. Além disso, obras de distribuição e novas ligações domiciliares devem ampliar em cerca de 50% a cobertura de abastecimento na cidade.

Tarifa Social prevê desconto para famílias vulneráveis

O modelo de concessão implantado no Pará também prevê uma Tarifa Social com desconto de 50% nas contas de água e esgoto para famílias em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é beneficiar até 1,6 milhão de paraenses.

Durante a fase de transição, a cobrança das faturas ocorre em apenas 63 municípios que já eram atendidos anteriormente pela Cosanpa ou pelos SAAEs. Nas outras 56 cidades contempladas pela concessão, a população ainda não está recebendo cobrança pelos serviços.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

águas do pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EMPREGO

Veja as 10 cidades do Pará que mais geraram emprego em 2026

Belém lidera ranking estadual de criação de vagas formais, enquanto Santana do Araguaia registra a maior expansão proporcional do mercado de trabalho

05.06.26 13h53

PARÁ

Artesanato com identidade amazônica marca nova coleção da Coostafe para a Copa do Mundo

Cooperativa vinculada à Seap transforma materiais reaproveitados em produtos artesanais produzidos por mulheres em processo de ressocialização

05.06.26 7h00

CULTURA

Festival Junino de Bragança começa nesta quarta (3) e deve movimentar nordeste do Pará; confira

Além de consolidar Bragança como destino turístico neste período do ano, o festival também deve impulsionar a economia local.

03.06.26 11h19

SUSTENTABILIDADE

Comunidade quilombola de Abaetetuba está entre beneficiadas de projeto da Petrobras

Além do Pará, o Projeto Quilombo Sustentável atenderá comunidades quilombolas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá

02.06.26 18h14

MAIS LIDAS EM PARÁ

LUTO NO JORNALISMO

Morre o jornalista paraense Carlos Mendes, aos 76 anos

Mendes enfrentava um tumor no cérebro e adquiriu infecção hospitalar

31.05.26 12h03

TRADIÇÃO

Capanema celebra 50 anos de Corpus Christi com tapetes de serragem e estimativa de 50 mil visitantes

Programação reúne exposição histórica, procissão e shows culturais no nordeste paraense

31.05.26 7h00

NOVA FASE

Castanhal se prepara para receber um dos mais modernos centros de convenções do Pará

Projeto do governo estadual avança com previsão de ampliar o turismo de negócios, gerar empregos e atrair investimentos para o município

03.06.26 7h00

ABRE E FECHA

Corpus Christi: veja o que abre e fecha no feriado prolongado na Grande Belém

A população deve ficar atenta às mudanças e aos horários especiais anunciados para o dia

03.06.26 15h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda