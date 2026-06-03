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Festival Junino de Bragança começa nesta quarta (3) e deve movimentar nordeste do Pará; confira

Além de consolidar Bragança como destino turístico neste período do ano, o festival também deve impulsionar a economia local.

Gabrielle Borges
fonte

O festival mantém como base a valorização da cultura popular bragantina e paraense (Foto: Divulgação)

Começa nesta quarta-feira (3) o 38º Festival Junino de Bragança – Arraial do Caeté, um dos principais eventos culturais do Pará e uma das celebrações juninas mais tradicionais da Amazônia. A programação segue até domingo (7), na Praça de Eventos do município, reunindo atrações nacionais e manifestações populares que reforçam a identidade cultural da região.

Além de consolidar Bragança como destino turístico neste período do ano, o festival também deve impulsionar a economia local, com aumento no fluxo de visitantes, movimentação no comércio e valorização da produção cultural.

Shows nacionais e programação musical

A abertura da programação no palco principal será marcada pela apresentação de Silvânia e Berg, nesta quarta-feira (3), com repertório romântico. Na quinta (4), quem sobe ao palco é a Banda Seu Desejo. Já na sexta-feira (5), um dos momentos mais aguardados do festival, o cantor Zé Vaqueiro assume a programação musical da noite.

No sábado (6), a festa segue com a apresentação da aparelhagem Tupinambá. O encerramento do festival, no domingo (7), ficará por conta do cantor Eric Land.

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Cultura popular mantém tradição do Arraial do Caeté

Mesmo com a forte presença de atrações nacionais, o festival mantém como base a valorização da cultura popular bragantina e paraense. Ao longo dos cinco dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações de grupos de carimbó, bois-bumbás, cordões de pássaros e quadrilhas juninas. A programação também inclui atividades na Casa do Xote, com oficinas e ações voltadas à formação cultural.

Um dos pontos altos da programação será o tradicional Arrastão de São João, marcado para o dia 6 de junho. O cortejo reúne brincantes e grupos culturais que saem da orla de Bragança em direção à Praça de Eventos, em um dos momentos mais simbólicos do festival.

Estrutura e apoio ao evento

Para garantir a realização da estrutura do festival, a edição deste ano conta com apoio da Equatorial. Entre as ações previstas, está a instalação de espaços de convivência e serviços ao público dentro da área do evento.

A expectativa da organização é de que o Arraial do Caeté 2026 reafirme seu papel como um dos maiores festivais juninos do Norte do país, unindo tradição, entretenimento e fortalecimento da cultura amazônica.

Serviço:

  • Evento: 38º Festival Junino de Bragança – Arraial do Caeté
  • Data: 3 a 7 de junho
  • Local: Praça de Eventos de Bragança
  • Entrada: Franca

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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