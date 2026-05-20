Bragança é finalista nacional em prêmio do Sebrae com projeto de empreendedorismo nas escolas

O município de Bragança participou, em Brasília, da etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Empreendedorismo na Escola. A cidade representou o Pará apresentando experiências desenvolvidas pela gestão municipal por meio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e da Casa do Empreendedor.

Durante o evento, o prefeito Mário Júnior destacou que a presença do município entre os finalistas nacionais reforça o reconhecimento do trabalho realizado na área de desenvolvimento econômico e incentivo ao empreendedorismo.

“Bragança participou trazendo experiências exitosas da nossa cidade para todo o Brasil. Dessa forma, nos tornamos referência para municípios brasileiros”, afirmou.

Segundo o gestor, o reconhecimento nacional é resultado de ações implementadas pela gestão nos últimos anos, especialmente voltadas à educação empreendedora e fortalecimento das oportunidades econômicas no município.

“O trabalho desenvolvido pela nossa gestão já no segundo ano vem trazendo esse reconhecimento nacional, e isso é motivo de orgulho para todos nós”, completou.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é uma das principais iniciativas do país voltadas ao reconhecimento de projetos municipais que incentivam inovação, empreendedorismo e desenvolvimento econômico por meio de políticas públicas.