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Bragança é finalista nacional em prêmio do Sebrae com projeto de empreendedorismo nas escolas

Reconhecimento nacional é resultado de ações implementadas pela gestão nos últimos anos

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança
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Prefeito de Bragança, Mário Júnior, destaca o trabalho realizado pelo município na área de desenvolvimento econômico e empreendedorismo (Divulgação/Prefeitura de Bragança)

O município de Bragança participou, em Brasília, da etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, na categoria Empreendedorismo na Escola. A cidade representou o Pará apresentando experiências desenvolvidas pela gestão municipal por meio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e da Casa do Empreendedor.

Durante o evento, o prefeito Mário Júnior destacou que a presença do município entre os finalistas nacionais reforça o reconhecimento do trabalho realizado na área de desenvolvimento econômico e incentivo ao empreendedorismo.

“Bragança participou trazendo experiências exitosas da nossa cidade para todo o Brasil. Dessa forma, nos tornamos referência para municípios brasileiros”, afirmou.

Segundo o gestor, o reconhecimento nacional é resultado de ações implementadas pela gestão nos últimos anos, especialmente voltadas à educação empreendedora e fortalecimento das oportunidades econômicas no município.

“O trabalho desenvolvido pela nossa gestão já no segundo ano vem trazendo esse reconhecimento nacional, e isso é motivo de orgulho para todos nós”, completou.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é uma das principais iniciativas do país voltadas ao reconhecimento de projetos municipais que incentivam inovação, empreendedorismo e desenvolvimento econômico por meio de políticas públicas.

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