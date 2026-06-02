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Varanda terá 'braço em Portugal' e Fafá exalta cultura e o jeito paraense de viver

Lançamento do Varanda de Nazaré 2026 foi cercado de emoção com convidados especiais em São Paulo

Mirelly Pires
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Fafá de Belém lança Varanda de Nazaré 2026 e anuncia edição inédita em Portugal. (Mirelly Pires/O Liberal)

O lançamento da Varanda de Nazaré 2026, tradicional evento do Círio de Nazaré promovido por Fafá de Belém há 16 anos foi cercado de emoção e com uma novidade: esse ano, no dia 8 de setembro, chega pela primeira vez em Portugal, na cidade de Nazaré, no Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, onde nasceu a fé mariana. 

Com um coquetel intimista, a artista recebeu amigos, imprensa e parceiros para falar da importância do projeto que, esse ano, completa 16 anos ininterruptos de tradição em seu apartamento em São Paulo.

Para Mari Belém, filha de Fafá e coordenadora da Varanda da Amazônia, um projeto que une economia, sustentabilidade e discussões climáticas dentro da Varanda, o evento é um reforço da potência da artista e da mulher nortista que é sua mãe, Fafá de Belém.

"Ela é uma potência, não só uma grande cantora, mas uma mulher que viveu a história desse país. Ela é Belém pura e absoluta", afirma.

Confira como foi o lançamento da Varanda de Nazaré 2026

Tema

Reforçando o tamanho da grandeza ancestral feminina na Amazônia, com a própria Nossa Senhora de Nazaré, símbolo da fé do povo paraense, o tema da Varanda 2026 é "Coragem que floresce na fé", trazendo a força das Icamiabas, lendárias guerreiras amazônidas que, segundo a lenda, modelavam os muiraquitãs, conhecidos sapos marajoaras que são símbolo de proteção para o povo amazônico.

Fafá explica, ainda, que a lenda amazônica diz que o símbolo não se compra, mas se recebe como um presente, como todo paraense aprende desde criança.

Além disso, o Varanda da Amazônia, seguindo o tema principal do evento, traz "Amazônia, substantivo feminino" para o centro das discussões dos fóruns. Para Fafá de Belém, trazer mulheres da Amazônia empreendedoras é fortalecer a ancestralidade feminina, tão forte e tão presente no cotidiano paraense. 

"A gente fica em uma discussão de quem é quem, mas quem faz esse Brasil é a cultura popular. É o bordado, é o crochê, é a mulher que borda o manto, e as tradições. O que faz esse país é o nosso jeito de ser", afirma Fafá. Para ela, a fé do paraense é um sinônimo de felicidade, pois o Círio não é uma fé punitiva, mas que abraça a todos sem distinção.

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Varandinha

Laura, filha mais velha de Mari, de 14 anos, assumiu, junto da irmã, Júlia, de 10, uma missão especial. Juntas, então, elas cuidam da 'Varandinha', que busca levar de forma lúdica e divertida as histórias do Círio de Nazaré para as crianças, reforçando o legado deixado pela avó que elas carregam com tanto amor e responsabilidade.

"A Varanda é mais do que uma viagem e uma experiência, você sai dela diferente, ela te ensina várias coisas", diz Laura. 

A adolescente, ainda, sobe nos palcos como uma Fafá mais jovem pelo musical que entra em cartaz em São Paulo de 12 de junho a 12 de julho, que conta a história e a trajetória da artista paraense. 

Novidade lusitana

Pela primeira vez, Fafá irá levar a Varanda para Portugal. Segundo ela, todos os anos ela vai até Nazaré, mas esse ano terá um significado diferente.

“É fundamental que os brasileiros, especialmente os devotos de Nossa Senhora de Nazaré, conheçam a origem dessa história, que nasce em Portugal e atravessa séculos movida pela fé. Queremos que as pessoas vivam também essa experiência no Santuário de Nazaré, entendam a força das Festas da Nazaré e reconheçam esse elo espiritual que une Portugal e Belém. A proposta é promover um verdadeiro encontro das Nazarés, a de Belém e a de Portugal, reunidas pela mesma fé nela, que é mãe, amiga e confidente”, afirma Fafá de Belém.

Para Mari Belém, o frio na barriga é por fazer um evento como a Varanda há 16 anos mas, ainda assim, esperar o melhor por esse novo projeto que inicia em 2026. 

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