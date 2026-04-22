VÍDEO: Fábio Porchat relembra susto em barco com Fafá de Belém no Círio de Nazaré

O apresentador Fábio Porchat relembrou um episódio de tensão vivido durante o Círio de Nazaré, em Belém, ao lado da cantora Fafá de Belém. O relato foi feito durante o programa “Que História É Essa, Porchat?”, onde ele contou detalhes do momento em que a embarcação em que estavam levantou suspeita de estar afundando.

Segundo Porchat, ele optou por acompanhar a procissão fluvial, uma das modalidades do Círio, que reúne fiéis em embarcações ao longo do trajeto. A viagem transcorria normalmente até que o barco começou a ficar para trás em relação aos demais, o que chamou a atenção dos passageiros.

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O apresentador relatou que, em determinado momento, surgiram comentários de que o motor poderia ter apresentado falha e que água estaria entrando na embarcação, o que aumentou a apreensão entre as pessoas a bordo.

De acordo com Porchat, apesar de a tripulação demonstrar controle inicial da situação, o clima mudou quando foi solicitado que todos colocassem coletes salva-vidas. A medida intensificou a sensação de risco entre os passageiros.

Ele contou que, na tentativa de acalmar o público, Fafá de Belém utilizou o microfone para tranquilizar os presentes e sugeriu uma oração. “Minha gente, fica tranquilo! Os motores quebraram, a água entrou no barco, mas vai dar tudo certo, mas eu acho que vale puxar uma ‘Ave Maria’”, relembrou o apresentador ao citar a fala da cantora.

Confira a história:

♬ som original - gnt @canalgnt POV: Você é o Porchat no Círio, o barco afunda, a galera entra em pânico e Fafá de Belém começa uma Ave Maria! ​🤲 Vem ver quem salvou a galera! 😂​ 🚤 ​Assista ao #QueHistóriaÉEssaPorchat toda terça, às 21h45, no GNT ou quando quiser no @globoplay ​ #PorchatNoGNT​

Segundo ele, até aquele momento o ambiente estava relativamente controlado, mas o início da oração fez com que parte dos passageiros interpretasse a situação como mais grave.

Apesar do susto, a situação foi controlada e não houve feridos. O grupo não conseguiu acompanhar todo o trajeto da imagem de Nossa Senhora de Nazaré até a igreja, mas a embarcação foi estabilizada e chegou ao destino final.

Porchat também relembrou, em tom descontraído, uma frase dita por Fafá após o episódio: “É história para contar no Porchat”.