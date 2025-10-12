Fábio Porchat assiste Trasladação e ganha comenda Amigo da Chiquita em Belém

O humorista e apresentador de televisão, Fábio Porchat, participa do Círio, em Belém, pela primeira vez, e neste sábado (11) assistiu a passagem da Trasladação, entre os convidados da Varanda de Nazaré, da cantora Fafá de Belém, na Estação das Docas. Após a romaria, ele foi assistir a Festa da Chiquita, e recebeu a comenda Amigo da Chiquita, das mãos do anfitrião do evento, o cantor Elói Iglesias.

"Meu primeiro Círio, é uma coisa impactante, impressionante e aquilo que todo mundo me dizia não adianta explicar o que é, você tem de viver, tem que ver e sentir para entender o que é isso, só estando aqui. Eu já convido a todo mundo: venha Belém a qualquer momento do ano porque Belém é uma delícia, mas venha Belém durante o Círio porque isso aqui é muito emocionante", disse Porchart.

Também estão na Chiquita, a cantora Daniela Mercury, que comemorou 14 anos de casamento com a esposa Malu no palco da Chiquita.