O Liberal chevron right Belém chevron right

Incêndio no edifício Banna: apartamento no bairro de Nazaré fica destruído

Caso aconteceu na noite deste domingo (11).

O Liberal
fonte

Apartamento fica em chamas no 8º andar do edifício Banna (Redes)

Na noite deste domingo (11), um apartamento no 8º andar do edifício Banna, localizado na Avenida Magalhães Barata, em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, em Belém assusta moradores da área. As chamas podem ser vistas na rua assim como o barulho de estouros. Veja:

Durante a ocorrência, um idoso precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em um dos apartamentos vizinhos ao foco do incêndio. Segundo o soldado Amorim, quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia deixado o apartamento onde o fogo começou e tentava se deslocar pela lateral do prédio. 

“Pelo que a gente pôde ver, quando chegamos, ele já tinha saído pela lateral do apartamento. Saiu do apartamento dele e veio andando pela lateral, que tem tipo uma área de passagem, uma passarela. Quando ele passou, ele ficou preso no apartamento, já um senhor de idade. Então acabou que não tendo força, mas ele ficou lá estável, aguardando a gente”, relatou. 

O resgate foi feito pela janela do apartamento 806, para onde o idoso conseguiu chegar. “A gente chegou o mais rápido possível pela janela, abraçamos ele e fizemos a retirada. Eles foram puxando ele pelo pé. Saiu lá do 809, onde pegou incêndio, até o 806”, completou o bombeiro.

Matéria em atualização. Aguarde mais informações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Incêndio

edifício banna
Belém
.
