Festival Sunset reúne Gilsons e Marina Sena no Porto Futuro I
Reggaetown, Fruto Sensual e DJ Celine garantem a identidade paraense e o ritmo nortista no line-up do evento
O pôr do sol da capital paraense ganhará uma trilha sonora especial neste sábado (06). O Festival Sunset, que terá shows da cantora mineira Marina Sena e o trio Gilsons, no Porto Futuro I. Com Reggaetown e Fruto Sensual representando a cena local no line-up, além da DJ Celine, o festival se consolida como um dos principais palcos da música brasileira e regional atual no Norte.
Marina Sena desembarca em Belém com o show de seu álbum mais recente, Coisas Naturais (2025). Celebrado pela crítica, o disco aborda temas como conexão e autoconhecimento, posicionando a cantora como uma das vozes mais originais do cenário nacional. Depois do fenômeno de "Por Supuesto" e da estética eletrônica de Vício Inerente, a artista apresenta no palco do Sunset uma sonoridade expansiva que transita pelo groove e pelo pop autêntico, trazendo hits como "Numa Ilha" e "Combo da Sorte" em uma performance magnética.
Por sua vez, o trio composto por José, João e Francisco Gil consolidou uma identidade própria ao misturar a herança da MPB com sonoridades modernas e beats contemporâneos. Donos de sucessos que somam milhões de execuções, a exemplo de “Várias Queixas”, “Love Love” e “Devagarinho”, os Gilsons integram o line-up do Sunset com a turnê “Eu Vejo Luz", após passagens de destaque por grandes festivais internacionais e turnês com bilheteria esgotada.
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A cena paraense será representada pela banda Reggaetown, que soma mais de 15 anos de trajetória e desponta como um dos nomes mais sólidos do reggae no Norte do Brasil. O grupo se destaca por uma sonoridade que funde o reggae de raiz a versões autênticas de clássicos da MPB e do rock nacional, criando uma conexão imediata com o público. Formada por vocal, baixo e bateria — complementados por samplers e guitarras em apresentações especiais —, a banda realiza cerca de três turnês nacionais por ano, consolidando uma comunidade de fãs engajada que vai muito além de Belém, sua cidade natal.
Ícone absoluto da cultura paraense, a banda Fruto Sensual foi fundada em 1995 por Neco e Valéria Paiva. Conhecida como a "Rainha das Aparelhagens", a banda conquistou o país com sucessos como "Príncipe Negro" e "Está no Ar", este último alcançando o topo das paradas e rendendo um Disco de Ouro com mais de 100 mil cópias vendidas. Recentemente, a força do grupo ganhou projeção nacional ao integrar trilhas sonoras de cinema (como no filme O Rio do Desejo) e ser destaque na TV aberta. Com uma carreira marcada por DVDs e participações em grandes gravadoras como a Som Livre, a banda Fruto Sensual segue como símbolo da sonoridade marcante que ecoa do Norte para o mundo.
Esta é a terceira edição do Festival Sunset, que desembarca agora no Porto Futuro para reforçar a integração entre a cultura urbana e a atmosfera única do pôr do sol de Belém, conectando a sonoridade do trio ao cenário da capital.
Os ingressos já estão disponíveis para venda através da plataforma Bilheteria Digital e em pontos de venda físicos.
Agende-se
Data: sábado, 06
Hora: 17h
Local: Estacionamento do Porto Futuro I, Belém-PA - Av. Marechal Hermes, Reduto
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