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Ator é achado morto dentro de quarto de motel com 2 homens; saiba quem é

Polícia Civil investiga causas da morte do artista em suíte do bairro Jardim Paulista, onde ele estava com outros dois homens que deixaram o local

O Liberal

O ator José Patrik Machado, de 32 anos, conhecido por seu trabalho artístico e cultural em Mato Grosso do Sul, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5/6) dentro de uma suíte de motel no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande (MS). A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte, que mobiliza as autoridades para esclarecer os fatos.

Conforme o boletim de ocorrência, José Patrik estava hospedado no estabelecimento acompanhado de dois homens. Eles deixaram o motel antes que funcionários percebessem o óbito do ator. A saída dos acompanhantes é um dos principais pontos analisados pelos investigadores, que planejam ouvi-los para reconstruir os últimos momentos da vítima.

Atendimento no motel

Uma recepcionista relatou à polícia que, durante a madrugada, fez contato por interfone com a suíte. O ator confirmou que permaneceria no quarto. Algum tempo depois, porém, os funcionários tentaram novo contato e não obtiveram resposta.

Diante da ausência de retorno e da impossibilidade de comunicação, empregados do motel verificaram a situação pessoalmente. Ao entrarem na acomodação, encontraram José Patrik Machado já sem sinais de vida. O socorro foi acionado imediatamente.

A Polícia Militar foi chamada por volta de 0h29. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local e constataram a morte. O registro médico indicou rigidez cadavérica, sugerindo que o óbito ocorreu antes da chegada das equipes.

Hipótese de overdose

Inicialmente, o médico que atendeu a ocorrência levantou a hipótese de uma possível overdose. Contudo, essa suspeita ainda não foi confirmada oficialmente. A causa da morte dependerá dos resultados dos exames periciais realizados pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).

Peritos estiveram na suíte para realizar levantamentos técnicos. Eles coletaram vestígios e reuniram informações que possam contribuir para a elucidação do caso. A investigação busca identificar a dinâmica da permanência dos três homens no local e determinar as circunstâncias exatas da morte do ator.

Até o momento, as autoridades não divulgaram se havia sinais de violência no corpo. Também não foi informada a eventual presença de substâncias ilícitas ou medicamentos no ambiente. Tais detalhes deverão ser esclarecidos após a conclusão dos laudos periciais.

Registro e próximos passos

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) como morte decorrente de fato atípico. A Polícia Civil aguarda os resultados dos exames para definir os próximos passos do inquérito e estabelecer, com precisão, a causa da morte de José Patrik Machado.

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