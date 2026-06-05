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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (05/06)?

O filme "Need For Speed: O Filme" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Mulheres de Areia”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme "Need For Speed: O Filme" (2014) (Reprodução)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (05/06), às 15h25, o filme "Need For Speed: O Filme", dirigido por Scott Waugh e interpretado por Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Scott Mescudi, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Need For Speed: O Filme"?

No filme “Need For Speed: O Filme", o piloto Tobey Marshall herda do pai uma oficina mecânica, onde ganha a vida alterando carros para deixá-los mais veloz. Um ex-piloto o procura para finalizar as alterações no seu carro. Após a conclusão do trabalho, a rivalidade entre os dois fala mais alto e eles decidem disputar uma última corrida que conta com a participação de Pete, amigo de Tobey. A disputa resulta em um acidente que mata Pete e leva Tobey para a cadeia. Ao deixar a prisão, Tobey decide se vingar.

Veja o trailer de "Need For Speed: O Filme"

Informações do filme

Título original: Need For Speed

Duração: 2h11min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação

Lançamento: 13 de março de 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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