Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Astro de 'Top Gun: Maverick' morre aos 81 anos; filho da namorada é apontado como suspeito

Ao longo dos anos, ator acumulou mais de 100 trabalhos no audiovisual, incluindo papéis em Top Gun: Maverick, Jumanji e Arachnophobia

Gabrielle Borges
fonte

Com uma trajetória de mais de cinco décadas na televisão e no cinema, James Handy construiu uma carreira marcada por participações em dezenas de produções (Divulgação)

O ator norte-americano James Handy, conhecido por participações em produções de sucesso como Top Gun: Maverick, morreu aos 81 anos após ser vítima de um ataque a facadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4) pelo site especializado TMZ.

De acordo com as autoridades locais, o artista foi encontrado ferido em frente a uma residência com um golpe de faca na região do peito. Equipes de emergência foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

image Causa da morte de ator de 'Três é Demais' é divulgada
Família de Bob Saget informou que humorista morreu de traumatismo craniano


image Ator Shia Labeouf se declara culpado de agressão e terá liberdade condicional
LaBeouf deverá participar de um programa de tratamento para alcoolismo


image Morre Owain Rhys Davies, de 'Twin Peaks', aos 44 anos
Rhodri Davies, irmão do ator, informou sobre o falecimento e pediu privacidade para a família neste momento de luto

Filho da namorada é apontado como suspeito

A Polícia de Los Angeles aponta Michael Gledhill, de 44 anos, como principal suspeito do crime. Segundo os investigadores, o homem entrou em contato com as autoridades logo após o ocorrido e teria confessado o assassinato durante a ligação. 

Michael é filho da companheira de James Handy e foi preso em seguida. Ele foi formalmente acusado de homicídio, com fiança fixada em US$ 2 milhões. Até o momento, a polícia não informou qual teria sido a motivação do crime. "Sou filho dele. Acabei de matar o homem do pecado”, teria declarado Gledhill, conforme informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

Carreira

Com uma trajetória de mais de cinco décadas na televisão e no cinema, James Handy construiu uma carreira marcada por participações em dezenas de produções. Ao longo dos anos, acumulou mais de 100 trabalhos no audiovisual, incluindo papéis em Top Gun: Maverick, Jumanji e Arachnophobia, consolidando-se como um dos rostos mais conhecidos do entretenimento norte-americano.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

famosos

ator de top gun

Top Gun: Maverick
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ARTE

Roda de conversa reúne Jorge Eiró e Geraldo Teixeira em debate sobre a arte paraense

O encontro gratuito integra a programação paralela da exposição Trajetórias e propõe uma reflexão sobre a transição do modernismo para o cenário contemporâneo e o mercado de arte no Pará

05.06.26 11h00

CELEBRIDADES

Fala de pai de Tainá Militão sobre Éder Militão repercute: 'Queria que ela fosse mais'

De acordo com ele, preocupação sempre esteve voltada para o futuro dela e para os planos profissionais que imaginava para sua trajetória

05.06.26 8h07

SÃO JOÃO NA AMAZÔNIA

Parárraiá 2026 começa hoje (5) com estreia de Henrique e Juliano e retorno de Mari Fernandez a Belém

Festival inicia programação no Mangueirão com entrada gratuita, quadrilhas juninas, gastronomia típica e atrações que seguem pelos dias 6, 12 e 13 de junho

05.06.26 8h00

CELEBRIDADES

Sophie Charlotte e Xamã reataram? Globais são vistos de mãos dadas em shopping do Rio

A atriz teria confirmado o fim da relação em fevereiro deste ano. Logo em seguida, eles passaram a atuar juntos na novela 'Três Graças'

04.06.26 21h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Fala de pai de Tainá Militão sobre Éder Militão repercute: 'Queria que ela fosse mais'

De acordo com ele, preocupação sempre esteve voltada para o futuro dela e para os planos profissionais que imaginava para sua trajetória

05.06.26 8h07

SÃO JOÃO NA AMAZÔNIA

Parárraiá 2026 começa hoje (5) com estreia de Henrique e Juliano e retorno de Mari Fernandez a Belém

Festival inicia programação no Mangueirão com entrada gratuita, quadrilhas juninas, gastronomia típica e atrações que seguem pelos dias 6, 12 e 13 de junho

05.06.26 8h00

FATALIDADE

Astro de 'Top Gun: Maverick' morre aos 81 anos; filho da namorada é apontado como suspeito

Ao longo dos anos, ator acumulou mais de 100 trabalhos no audiovisual, incluindo papéis em Top Gun: Maverick, Jumanji e Arachnophobia

05.06.26 9h31

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (05/06)?

O filme "Need For Speed: O Filme" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Mulheres de Areia”, na TV Globo

05.06.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda