Astro de 'Top Gun: Maverick' morre aos 81 anos; filho da namorada é apontado como suspeito

O ator norte-americano James Handy, conhecido por participações em produções de sucesso como Top Gun: Maverick, morreu aos 81 anos após ser vítima de um ataque a facadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4) pelo site especializado TMZ.

De acordo com as autoridades locais, o artista foi encontrado ferido em frente a uma residência com um golpe de faca na região do peito. Equipes de emergência foram acionadas, mas ele não resistiu aos ferimentos.

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Filho da namorada é apontado como suspeito

A Polícia de Los Angeles aponta Michael Gledhill, de 44 anos, como principal suspeito do crime. Segundo os investigadores, o homem entrou em contato com as autoridades logo após o ocorrido e teria confessado o assassinato durante a ligação.

Michael é filho da companheira de James Handy e foi preso em seguida. Ele foi formalmente acusado de homicídio, com fiança fixada em US$ 2 milhões. Até o momento, a polícia não informou qual teria sido a motivação do crime. "Sou filho dele. Acabei de matar o homem do pecado”, teria declarado Gledhill, conforme informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

Carreira

Com uma trajetória de mais de cinco décadas na televisão e no cinema, James Handy construiu uma carreira marcada por participações em dezenas de produções. Ao longo dos anos, acumulou mais de 100 trabalhos no audiovisual, incluindo papéis em Top Gun: Maverick, Jumanji e Arachnophobia, consolidando-se como um dos rostos mais conhecidos do entretenimento norte-americano.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)