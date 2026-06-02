Morre Owain Rhys Davies, de 'Twin Peaks', aos 44 anos

Owain Rhys Davies, ator e comediante galês conhecido por seus trabalhos em "Alice Através do Espelho" e no revival de "Twin Peaks", morreu aos 44 anos. A informação foi confirmada por seu irmão, Rhodri Davies, em uma publicação no Instagram.

A causa da morte de Owain Rhys Davies ainda não foi oficialmente descoberta, mas as informações iniciais disponibilizadas à família indicam que o falecimento ocorreu de forma "repentina, natural e pacífica".

Rhodri Davies informou que a família compartilhará mais detalhes sobre o ocorrido e os preparativos para o funeral futuramente. Ele também pediu "gentilmente um pouco de privacidade" para que todos possam lidar com a "perda devastadora".

Carreira e Principais Trabalhos de Owain Rhys Davies

Com uma carreira desenvolvida em programas e filmes televisivos galeses ao longo das décadas de 2000 e 2010, Owain Rhys Davies ganhou destaque em produções internacionais. Em 2016, ele foi escalado para dublar uma das criaturas de CGI no filme "Alice Através do Espelho".

No ano seguinte, em 2017, o ator interpretou o agente Wilson nos episódios que marcaram o aguardado retorno da série "Twin Peaks" para a televisão. Seus outros papéis incluem Dave em "The OA", da Netflix, e Alexander Hamilton na produção "The Real Founding Fathers of America", uma paródia de realities.

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