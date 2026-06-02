Mosqueiro recebe 1ª Feirinha Literária no feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira (4), celebração do Dia de Corpus Christi e feriado, e, por extensão, no final de semana, Mosqueiro recebe a 1ª Feirinha da FLIM (Festa Literária de Mosqueiro). Com atrações literárias, gastronômicas e culturais em geral, a programação se estende até sábado (6). A Feirinha vai ocorrer na Praça da Vila, um dos principais points da Ilha, e servirá para antecipar, ainda em junho, o mês de festas juninas e prelúdio das férias de julho.

A 1ª Feirinha da FLIM vai estar aberta das 17h às 22h e reunirá escritores, artesãos, gastrólogos/gastrônomos, músicos, contadores de histórias e vários outros fazedores de cultura. Essa turma toda e o público se encontrarão em um ambiente voltado à valorização da cultura local e ao fortalecimento da economia da Ilha de Mosqueiro.

O evento pretende aproximar a população da proposta do evento literário, promovendo encontros entre artistas, leitores, moradores e turistas. Por isso, a programação contará com exposição e venda de livros, de artesanato, de produtos gastronômicos, bem como atrações culturais, contação de histórias, karaokê, desfile de moda e outras atividades voltadas para toda a família.

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A expectativa da organização é que a programação atraia visitantes de diversos bairros da Ilha de Mosqueiro, da Grande Belém e de outros municípios paraenses, consolidando a Feirinha como um importante momento de preparação para a maior festa literária de Mosqueiro. Assim como a FLIM, esse evento é organizado pelos Escritores da Praia e pelo Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Arte, Cultura e Educação (Gipace/IFPA), sob a coordenação geral do professor Lairson Costa.

“O diálogo entre a literatura, a gastronomia, o artesanato, a música, a dança, as artes visuais e as demais artes acontece de forma plena no evento. Todas elas contribuem para valorizar as belezas naturais de Mosqueiro e preservar a identidade cultural da ilha, cada uma expressando essa riqueza por meio de sua própria linguagem”, enfatiza o professor Lairson Costa.

Na Feirinha e na Festa Literária de Mosqueiro serão homenageadas pessoas que se destacam no cenário cultural e educacional da Ilha. No caso, o escritor e professor Sandro Magalhães e a artesã e professora Leila Cunha.

Sandro atua no campo da escrita e da educação, dedicando-se também ao fomento das manifestações culturais e das atividades esportivas no distrito de Mosqueiro. O foco de sua trajetória profissional e pessoal concentra-se na salvaguarda e na difusão do patrimônio imaterial local, com ênfase nas narrativas de tradição oral e no universo folclórico da região. O interesse por essa área de preservação histórica teve início a partir do contato com os relatos e memórias compartilhados por seu avô durante sua formação.

A artesã Leila Cunha foi o destaque do programa É do Pará durante uma visita à centenária Comunidade Caruaru, localizada a 8 km da estrada de Mosqueiro. No local, onde residem cerca de 200 famílias que subsistem da extração de tucupi, açaí e da produção artesanal, Leila apresentou o projeto "Caruarte, arte da natureza", do qual faz parte.

Leila vive na Comunidade Caruaru, localizada a 8 km da estrada de Mosqueiro. No local, onde residem cerca de 200 famílias que subsistem da extração de tucupi, açaí e da produção artesanal, a artesã apresentou o projeto "Caruarte”, arte da natureza. Leila é responsável pela criação do grafismo "moqueio", uma técnica minuciosa realizada com gilete a partir da vegetação conhecida como canela-de-vidro. De acordo com Leila, essa expressão artística é um símbolo direto da identidade mosqueirense, e a prática carrega um conhecimento ancestral indígena herdado dos Tupinambás, povo que originalmente habitava a orla de Mosqueiro.

Agende-se

Data: 4 a 6 de junho

Horário: 17h às 22h

Local: Praça da Vila, na Ilha de Mosqueiro

Entrada gratuita