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Exposição Arte em Cores chega aos últimos dias em Parauapebas

Mostra gratuita na Feira do Produtor reúne 30 trabalhos de 16 cidades

O Liberal
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A 6ª edição do projeto Arte em Cores, com 30 obras de artistas de 16 cidades do Pará e Maranhão, está na reta final de visitação em Parauapebas (Ivan Oliveira)

A 6ª edição do projeto Arte em Cores, com 30 obras de artistas de 16 cidades do Pará e Maranhão, está na reta final de visitação em Parauapebas, no sudeste do Pará. A exposição gratuita pode ser visitada na Feira do Produtor até 31 de maio de 2026.

A iniciativa ocupa uma área de 300 metros quadrados do espaço e apresenta pinturas, gravuras, desenhos e obras produzidas em diferentes técnicas. Nesta edição, a mostra dedica uma seção especial ao nanquim amazônico, técnica artística que ganhou destaque na região sul e sudeste do Pará.

Arte acessível e valorização regional

O projeto busca ampliar o acesso da população à produção artística regional. A proposta é levar a exposição para fora dos espaços culturais convencionais, aproximando a arte do cotidiano de feirantes, trabalhadores e visitantes da feira.

Morador de Parauapebas há duas décadas, o cabeleireiro Francisco Antônio Mesquita visitou a exposição e destacou a importância da iniciativa para a cidade. “Essa exposição chegou em um bom momento em Parauapebas, nossa cidade precisa ser renovada a cada dia mais. E a galeria do Arte em Cores enche nossos olhos de alegria. Arte é arte, cabelo é arte. Somos inspirados por ela. Além de cabeleireiro, eu também pinto e, de vez em quando, faço meus quadrinhos. A arte trabalha com nossa mente e nosso coração”, afirmou.

Nanquim amazônico em evidência

O artista Afonso José da Silva Camargo, conhecido como A. Camargo Fona, também ressaltou a contribuição do projeto para o fortalecimento cultural da região, especialmente pela valorização do nanquim amazônico nesta edição de 2026.

“Uma das coisas maravilhosas e importantes do Arte em Cores, nesta edição de 2026, é que ele destaca o nanquim amazônico. O projeto resgata essa arte que foi embrionada em Marabá, a partir do movimento de uma turma muito bacana, da família Morbach e de outros expoentes, como Rildo Brasil. Com essa atividade e esse resgate, nós vamos, com certeza, fortalecer novamente na região a prática dessa arte tão maravilhosa, que também é milenar. Além disso, o projeto reagrupa os artistas em prol de uma ação única, que é a valorização do trabalho artístico e da cultura em geral”, declarou o artista, que participa da exposição com a obra “Pirarucu”.

Alcance e histórico do projeto

Após o encerramento presencial, as obras também poderão ser acessadas na galeria virtual do projeto, disponível no perfil oficial do Arte em Cores nas redes sociais.

Criado em 2020, o Arte em Cores reúne artistas de diferentes municípios e já contabiliza mais de 300 obras produzidas em mais de 20 localidades dos estados do Pará, Maranhão e Minas Gerais. O projeto tem como foco o desenvolvimento artístico, a geração de oportunidades e o fortalecimento da economia criativa.

Apoio e realização

A 6ª edição do Arte em Cores conta com patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Há parceria com o Instituto Tatajuba e a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A realização é da Vivas Cultura e Esporte, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

  • Exposição: Arte em Cores – 6ª edição
  • Local: Feira do Produtor de Parauapebas (PA)
  • Visitação: até 31 de maio de 2026, de terça a domingo, das 8h30 às 13h30
  • Informações: (99) 99205-3653
  • Instagram: @arteemcoresmove
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Palavras-chave

Arte em Cores

Feira do Produtor de Parauapebas
Cultura
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