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Rafael Cardoso se envolve em confusão em evento espírita e assessoria alega 'crise de pânico'

Outras testemunhas afirmam quer o ator teria chegado “desorientado” ao evento

O Liberal
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Rafael Cardoso deixa evento beneficente antes do fim (Reprodução Instagram)

O ator Rafael Cardoso se envolveu em mais uma polêmica, mas agorao durante a realização de uma atividade espírita, que ocorreu no último sábado (30), nas dependências de um centro de compras localizado no município de Volta Redonda, na região interiorana do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna assinada por Fábia Oliveira, ele estava na divulgação do longa-metragem "Sexo e Destino", projeto cinematográfico baseado no livro de mesmo título obtido por meio de psicografia pelo médium Chico Xavier, e apareceu no local exibindo indícios de consumo de bebida alcoólica e, segundo testemunhas que estavam no recinto, também de elementos de outra natureza.

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O integrante do elenco, que desempenha o papel de um espírito obsessor no filme em questão, chegou ao local apresentando limitações físicas e cognitivas para cumprir o cronograma estipulado.

A conduta nos bastidores atraiu os olhares dos presentes e motivou diálogos entre os frequentadores. De acordo com a publicação, representantes da coordenação do evento  solicitaram a retirada do ator da mesa de apresentações ao constatarem as condições em que ele se encontrava.

Rafael Cardoso teria reagido à abordagem com contrariedade, optando por se retirar do local de forma antecipada. Em meio às manifestações dos presentes, um dos posicionamentos colhidos pela equipe jornalística definiu o ocorrido como uma “falta de respeito com a comunidade espírita”.

Na sequência, o ator teria sido visto em um bar, situado na localidade de Monte Castelo. Relatos de pessoas que buscaram aproximação indicam que o artista declarava em voz alta ser um “ator famoso da Globo” e estar participando da grade de novelas da empresa de comunicação. Atualmente, ele faz parte do elenco da reprise de "Além do Tempo", transmitida pela emissora na faixa horária denominada Edição Especial, durante o período vespertino.

Questionada pelos responsáveis pela matéria, a equipe de assessoria de imprensa de Rafael expôs uma justificativa divergente acerca dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro. Em comunicado oficial, os representantes do ator, que passa por um processo de acompanhamento médico e terapêutico voltado para o tratamento de dependência química e alcoolismo, declararam que o paciente teve uma “crise de pânico” no decorrer do evento promocional.

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