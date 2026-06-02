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Deborah Secco deixa escapar que está noiva de Dudu Borges em conversa com Milton Cunha

A artista deixou escapar o pedido de casamento, mas optou por não dar detalhes sobre o momento para preservar a vida privada do casal, que está junto desde março de 2025

O Liberal
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Deborah Secco revela noivado com o produtor musical Dudu Borges (Reprodução Instagram)

A atriz Deborah Secco comunicou que aceitou o pedido de casamento realizado pelo produtor musical Dudu Borges. A confirmação sobre o pedido ocorreu na segunda-feira (1º), durante a participação da artista na gravação de "Chama O Vrááá", programa produzido pelo gshow com temática voltada para a Copa do Mundo. Na ocasião, Deborah mencionou o noivado ao explicar como define a sua escolha de apoio aos clubes de futebol.

Durante a conversa com os apresentadores Milton Cunha, Ed Gama e Nicole Bahls, a atriz afirmou: "Fico torcendo pelo time do namorado vigente... Hoje meu noivo é corintiano, então eu sou corintiana, acompanho mais, assisto aos jogos". Logo após a fala, Milton Cunha utilizou o jargão do programa para obter a confirmação do fato diretamente com a entrevistada. Em contato posterior com o portal gshow, ela optou por não descrever as circunstâncias do pedido, justificando a decisão pelo interesse em preservar os assuntos de ordem particular.

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O casal tornou público o início do relacionamento afetivo no mês de março de 2025, adotando um padrão de poucas exposições na mídia desde então. O produtor é o primeiro parceiro da atriz após o término do vínculo matrimonial de nove anos com o diretor cinematográfico Hugo Moura, união da qual nasceu a filha do casal, Maria Flor.

Dudu Borges, cujo nome de registro civil é Eduardo Borges de Souza, tem 43 anos e atua como compositor, arranjador e multi-instrumentista, tendo integrado anteriormente o grupo de rock cristão Resgate. No ano de 2011, ele recebeu o troféu do Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja pelo trabalho desenvolvido no disco da dupla João Bosco & Vinícius.

Ele já coordenou projetos fonográficos para intérpretes do segmento sertanejo, mantendo parcerias com Luan Santana, Gusttavo Lima, Fernando & Sorocaba, Cristiano Araújo, Lucas Lucco, Jorge & Mateus e Bruno & Marrone. Além desse gênero musical, ele firmou acordos de cooperação técnica com o cantor MC Daniel e registra produções com Jorge Ben Jor, Thiaguinho e Ivete Sangalo. No âmbito familiar, o músico é pai de Mell, de 9 anos, fruto de relacionamento anterior com a apresentadora Ceci Ribeiro, e também dos gêmeos João e Pedro, nascidos de uma união precedente.

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