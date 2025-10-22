Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Deborah Secco muda visual e compartilha fotos dos bastidores de 'Bruna Surfistinha 2'

Dirigido por Marcus Baldini, que também comandou o longa original, Bruna Surfistinha 2 não tem data para estrear.

Estadão Conteúdo
fonte

Deborah Secco disse que Bruna Surfistinha foi um personagem marcante na sua carreira. (@dedesecco)

A sequência de Bruna Surfistinha está a todo vapor. Deborah Secco, que interpretou a personagem real no primeiro filme, compartilhou imagens dos bastidores de Bruna Surfistinha 2 em suas redes sociais. As fotos incluem encontros com os colegas de elenco, Drica Moraes, Fabíula Nascimento e Cassio Gabus Mendes e a primeira leitura de roteiro com a equipe do longa.

Além disso, a atriz também compartilhou um vídeo mostrando o seu processo de "transformação" em Bruna, pintando o cabelo de loiro para voltar a viver a empresária titular, cujo nome real é Raquel Pacheco.

VEJA MAIS

image Vídeo: Bruna Surfistinha nega maus-tratos a animais e critica Luisa Mell após polêmica
Em entrevista ao podcast “Que Troço É Esse?”, a musa diz ter provado na Justiça que não houve negligência e relata perda de cães

image Justiça condena Bruna Surfistinha por conta de livro autobiográfico
Homem alega ter comprado livro autobiográfico, que nunca foi recebido.

Em entrevista ao TVZ, do Multishow, em agosto deste ano, Deborah revelou que as filmagens de Bruna Surfistinha 2 devem começar entre novembro e dezembro, em São Paulo. "Estamos finalizando o roteiro, mas é uma continuação desse filme que eu nunca imaginei que eu fosse fazer", disse ela à emissora. "Daí me visto como Bruna Surfistinha para o Baile da Vogue em 2023 e vejo que as pessoas ainda têm interesse pela personagem. Resolvemos entrar nessa jornada, que vai ser uma loucura, né? Mas vamos fazer com muito amor e tomara que todo mundo curta essa continuação da história."

Lançado em 2011, o primeiro Bruna Surfistinha foi baseado no livro O Doce Veneno do Escorpião: O Diário de uma Garota de Programa, publicado por Raquel em 2005. O longa levou mais de 2 milhões de pessoas aos cinemas.

Pouca coisa foi revelada sobre a sequência, mas é provável que sua trama foque na vida e na carreira de Raquel após deixar a prostituição e se tornar empresária, palestrante, escritora e DJ.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Bruna Surfistinha 2

bastidores

Deborah Secco
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENCONTRO

Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

O Pastor Sênior já vendeu mais de 10 milhões de exemplares de vários volumes do livro

22.10.25 14h28

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

CULTURA

‘O Agente Secreto’ tem pré-estreia em Belém com presença do ator Robério Diógenes

O longa chega aos cinemas nacionais somente no dia 6 de novembro

21.10.25 20h20

MAIS LIDAS EM CULTURA

“Indignada”

Angélica abre o jogo sobre o fim do namoro de Benício Huck e Duda Guerra: 'Brigando por Macho'

Apresentadora fala sobre a exposição do filho e a briga nas redes sociais das adolescentes; veja como Benício Huck reagiu e a reação de Angélica

22.10.25 11h16

festival

Ingressos para o Global Citizen Festival: saiba tudo sobre como participar, resgatar e regras

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

22.10.25 8h00

LAVAGEM

O que é enema? Entenda a 'super chuca' que ajudou Gaby Amarantos a emagrecer

Cantora revelou ter perdido 14 kg após adotar técnica extrema de lavagem intestinal que, segundo ela, utiliza até 300 litros de água

22.10.25 0h16

CASAL

Murilo Benício já namorou seis colegas de trabalho; relembre quais

Relacionamentos do ator começaram em ambiente profissional

22.10.25 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda