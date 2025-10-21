Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Bruna Surfistinha nega maus-tratos a animais e critica Luisa Mell após polêmica

Em entrevista ao podcast “Que Troço É Esse?”, a musa diz ter provado na Justiça que não houve negligência e relata perda de cães

O Liberal
fonte

O caso teve ampla repercussão na época e envolveu investigação policial; com a sua defesa acolhida pela Justiça sobre a ausência de maus-tratos, Bruna busca agora reconstruir sua imagem e retomar a rotina com maior tranquilidade. (Imagem: Divulgação)

A influencer Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha falou sobre a denúncia de abandono de animais que envolveu seu nome em 2023. Em entrevista ao podcast “Que Troço É Esse?”, apresentado por Magali Guerino e Leandro Sanches, Bruna afirmou que conseguiu provar juridicamente que não houve maus-tratos em seu apartamento.

Segundo a musa, o episódio teve origem em um corte temporário do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel. Ela explicou que, após regularizar o pagamento da conta de luz, a situação voltou ao normal. "Na Justiça, ninguém conseguiu provar maus-tratos e abandono”, declarou durante a conversa.

Perda de animais e crítica à intervenção de Luisa Mell

Bruna lamentou a perda de alguns de seus animais, que acabaram sendo encaminhados a uma ONG após a intervenção. “Infelizmente, eu perdi uma gata que faleceu no início desse ano. Não tive nem direito de me despedir. Ainda tem duas gatas numa ONG, a minha labradora tá em outra ONG", relatou, mostrando o impacto pessoal que o caso teve.

Ao comentar a ação da ativista Luisa Mell — que na época participou do resgate dos animais no apartamento — Bruna criticou a forma como a intervenção foi realizada. “Invadiram meu espaço sem antes tentar entender o que estava acontecendo. Foi tudo muito precipitado e me deixou abalada. Proteger os animais é essencial, mas é preciso cuidado com a reputação das pessoas”, disse.

No “Que Troço É Esse?”, conhecido por misturar humor, reflexão e boas conversas, Bruna teve a oportunidade de detalhar sua versão dos fatos, reafirmar a decisão judicial e falar sobre as consequências do episódio em sua vida pessoal e profissional. Ela afirmou seguir comprometida com o bem-estar animal e pediu cautela na divulgação de casos ainda em apuração.

